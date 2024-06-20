Происшествия В Челябинской области пропал подросток с татуировкой волка. Фото 20 июня 2024 в 22:51 Размер текста - 17 + Пропавшего молодого человека уже разыскивают несколько дней Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Коркино (Челябинская область) пропал 17-летний подросток Павел с татуировкой волка и двух воронов. В последний раз несовершеннолетнего видели в родном городе 18 июня по улице Ломоносова. «Пропал 17-летний Павел. В. 18 июня он был замечен по адресу: Коркино, улица Ломоносова, дом 52. С тех пор о его местонахождение неизвестно. Среди особых примет татуировки — на левом предплечье „momentous more“, на груди волк и два ворона», — говорится в группе «„Легион — СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Рост пропавшего около 170 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-русые, среднее телосложение. Павел был одет в темную кофту с длинными рукавами и капюшоном с белой надписью «моя игра». Волонтеры продолжают поиск несовершеннолетнего паблик «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Коркино (Челябинская область) пропал 17-летний подросток Павел с татуировкой волка и двух воронов. В последний раз несовершеннолетнего видели в родном городе 18 июня по улице Ломоносова. «Пропал 17-летний Павел. В. 18 июня он был замечен по адресу: Коркино, улица Ломоносова, дом 52. С тех пор о его местонахождение неизвестно. Среди особых примет татуировки — на левом предплечье „momentous more“, на груди волк и два ворона», — говорится в группе «„Легион — СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Рост пропавшего около 170 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-русые, среднее телосложение. Павел был одет в темную кофту с длинными рукавами и капюшоном с белой надписью «моя игра». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям