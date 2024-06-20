В Челябинской области пропал подросток с татуировкой волка. Фото

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Пропавшего молодого человека уже разыскивают несколько дней Фото:

В Коркино (Челябинская область) пропал 17-летний подросток Павел с татуировкой волка и двух воронов. В последний раз несовершеннолетнего видели в родном городе 18 июня по улице Ломоносова.

«Пропал 17-летний Павел. В. 18 июня он был замечен по адресу: Коркино, улица Ломоносова, дом 52. С тех пор о его местонахождение неизвестно. Среди особых примет татуировки — на левом предплечье „momentous more“, на груди волк и два ворона», — говорится в группе «„Легион — СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост пропавшего около 170 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-русые, среднее телосложение. Павел был одет в темную кофту с длинными рукавами и капюшоном с белой надписью «моя игра».

Волонтеры продолжают поиск несовершеннолетнего
Волонтеры продолжают поиск несовершеннолетнего
Фото:

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В Коркино (Челябинская область) пропал 17-летний подросток Павел с татуировкой волка и двух воронов. В последний раз несовершеннолетнего видели в родном городе 18 июня по улице Ломоносова. «Пропал 17-летний Павел. В. 18 июня он был замечен по адресу: Коркино, улица Ломоносова, дом 52. С тех пор о его местонахождение неизвестно. Среди особых примет татуировки — на левом предплечье „momentous more“, на груди волк и два ворона», — говорится в группе «„Легион — СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Рост пропавшего около 170 сантиметров, глаза голубые, волосы темно-русые, среднее телосложение. Павел был одет в темную кофту с длинными рукавами и капюшоном с белой надписью «моя игра».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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