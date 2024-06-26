В курском суши-баре Sushi King в меню присутствуют блюда с названиями, ассоциирующимися с пищевыми инфекциями. Ранее там произошло массовое отравление посетителей.
«В одном из филиалов которого отравились 13 человек, есть роллы „Хот-Стафилоккокай“, „Стрептококаи“ и другие наименования, напоминающие названия пищевых инфекций», — передает РИА Новости. Там отметили, что точная причина отравления еще не выявлена.
Ранее сообщалось, что в Курске посетители местного суши-бара массово столкнулись с заражением сальмонеллой. У нескольких человек, обратившихся за медицинской помощью после посещения данного заведения общественного питания, уже подтвержден диагноз сальмонеллеза. Там подчеркнули, что 13 человек отправились морепродуктами, сообщает «Национальная служба новостей».
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