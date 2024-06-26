«Стафилококай» и «стрептококаи»: что нашли в меню суши-бара, отравившего 13 россиян в Курске. Скрин

Роллы «Хот-Стафилококкай» есть в курском суши-баре, где отравились 13 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан MIO. Екатеринбург, роллы, суши, азиатская кухня, mio ресторан
В меню были такие названия блюд как «Хот-Стафилоккокай» и «Стрептококаи» Фото:

В курском суши-баре Sushi King в меню присутствуют блюда с названиями, ассоциирующимися с пищевыми инфекциями. Ранее там произошло массовое отравление посетителей.

«В одном из филиалов которого отравились 13 человек, есть роллы „Хот-Стафилоккокай“, „Стрептококаи“ и другие наименования, напоминающие названия пищевых инфекций», — передает РИА Новости. Там отметили, что точная причина отравления еще не выявлена.

Ранее сообщалось, что в Курске посетители местного суши-бара массово столкнулись с заражением сальмонеллой. У нескольких человек, обратившихся за медицинской помощью после посещения данного заведения общественного питания, уже подтвержден диагноз сальмонеллеза. Там подчеркнули, что 13 человек отправились морепродуктами, сообщает «Национальная служба новостей».

Меню блюд
Меню блюд

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В курском суши-баре Sushi King в меню присутствуют блюда с названиями, ассоциирующимися с пищевыми инфекциями. Ранее там произошло массовое отравление посетителей. «В одном из филиалов которого отравились 13 человек, есть роллы „Хот-Стафилоккокай“, „Стрептококаи“ и другие наименования, напоминающие названия пищевых инфекций», — передает РИА Новости. Там отметили, что точная причина отравления еще не выявлена. Ранее сообщалось, что в Курске посетители местного суши-бара массово столкнулись с заражением сальмонеллой. У нескольких человек, обратившихся за медицинской помощью после посещения данного заведения общественного питания, уже подтвержден диагноз сальмонеллеза. Там подчеркнули, что 13 человек отправились морепродуктами, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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