Почему в Челябинске подорожала аренда квартир

В Челябинске в первом полугодии 2024 года аренда однокомнатных квартир подорожала на 14,5% до 22 тысяч 800 рублей за месяц, «двушки» в Челябинске выросли в цене на 5,6%, а «трешки» сразу на 16%, сообщили на портале «Мир квартир».
«В Челябинске в первом полугодии 2024 года существенно подорожала аренда квартир. Арендные ставки однокомнатных квартир поднялись на 14,5% до 22 тысяч 800 рублей. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 5,6% до 29 тысяч 300 рублей, трехкомнатных сразу на 16% до 38 тысяч рублей», — сообщается на портале «Мир квартир».
В пресс-службе отметили, в целом по России трехкомнатные квартиры на данный момент стоят 35 тысяч 995, что на 5,8% дороже, чем в начале 2024 года. Как объяснил ситуацию Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир», по состоянию на конец июня 2024 года, люди, решающие свой квартирный вопрос, уже определились — берут они льготную ипотеку на покупку новостройки или нет, ведь эта возможность закрывается буквально на днях.
Из тех, кто не берет, многие решили арендовать квартиры. Соответственно спрос на аренду квартир увеличился, а предложение квартир за полгода в целом по России сократилось на 10%. При этом ставки аренды скорее всего продолжат расти в ближайшие месяцы.
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