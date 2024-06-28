У челябинцев в июне втрое вырос спрос на арендные дачи и коттеджи

28 июня 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Больше всего вырос спрос на аренду коттеджей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на долгосрочную аренду домов, дач, коттеджей и таунхаусов вырос в три раза. Больше всего горожане интересуются арендой коттеджей — интерес повысился в четыре раза, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости». «В июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на долгосрочную аренду домов, дач, коттеджей и таунхаусов в Челябинской области увеличился втрое (+205%). Главным драйвером выступают коттеджи — интерес к ним вырос почти в четыре раза (+288%)», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, у челябинцев интерес к рынку загородной недвижимости связан с тем, что горожане охотно используют льготные ипотечные программы. Также застройщики охотно выходят на рынок индивидуального жилищного строительства. Помимо этого, на челябинском рынке открыто множество вакансий, предусматривающих работу на удаленке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на долгосрочную аренду домов, дач, коттеджей и таунхаусов вырос в три раза. Больше всего горожане интересуются арендой коттеджей — интерес повысился в четыре раза, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости». «В июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на долгосрочную аренду домов, дач, коттеджей и таунхаусов в Челябинской области увеличился втрое (+205%). Главным драйвером выступают коттеджи — интерес к ним вырос почти в четыре раза (+288%)», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, у челябинцев интерес к рынку загородной недвижимости связан с тем, что горожане охотно используют льготные ипотечные программы. Также застройщики охотно выходят на рынок индивидуального жилищного строительства. Помимо этого, на челябинском рынке открыто множество вакансий, предусматривающих работу на удаленке.