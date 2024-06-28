В городах Челябинской области из-за шторма отменяют массовые мероприятия

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Из-за непогоды праздники отменяют или переносят Фото:

В городах и районах Челябинской области отменяют массовые мероприятия, намеченные на конец рабочей недели и выходные. Об отменах сообщают пресс-службы администраций муниципалитетов.

«В связи с погодными условиями сегодняшнее выступление муниципального оркестра на Машгородке в 19:00 часов отменяется. Композиции в исполнении музыкального коллектива можно услышать 4 июля на праздничном мероприятии в ДК «Прометей», — сообщили в пресс-службе мэрии Миасса.

Так же в связи с погодными условиями намеченный на 29 июня акустический концерт в ПКиО будет отменен в Снежинске. В Копейске на неделю перенесли празднование Дня молодежи.

Из-за непогоды уличные праздники начали отменять 27 июня. День Молодежи перенесли и в Нагайбакском районе, а гостям Ильменского фестиваля запретили пользоваться палаточным лагерем. По прогнозам синоптиков, пик шторма придется на 29 июня, когда и запланировано большинство мероприятий.

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В городах и районах Челябинской области отменяют массовые мероприятия, намеченные на конец рабочей недели и выходные. Об отменах сообщают пресс-службы администраций муниципалитетов. «В связи с погодными условиями сегодняшнее выступление муниципального оркестра на Машгородке в 19:00 часов отменяется. Композиции в исполнении музыкального коллектива можно услышать 4 июля на праздничном мероприятии в ДК «Прометей», — сообщили в пресс-службе мэрии Миасса. Так же в связи с погодными условиями намеченный на 29 июня акустический концерт в ПКиО будет отменен в Снежинске. В Копейске на неделю перенесли празднование Дня молодежи. Из-за непогоды уличные праздники начали отменять 27 июня. День Молодежи перенесли и в Нагайбакском районе, а гостям Ильменского фестиваля запретили пользоваться палаточным лагерем. По прогнозам синоптиков, пик шторма придется на 29 июня, когда и запланировано большинство мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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