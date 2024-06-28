В городах Челябинской области из-за шторма отменяют массовые мероприятия

28 июня 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды праздники отменяют или переносят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городах и районах Челябинской области отменяют массовые мероприятия, намеченные на конец рабочей недели и выходные. Об отменах сообщают пресс-службы администраций муниципалитетов. «В связи с погодными условиями сегодняшнее выступление муниципального оркестра на Машгородке в 19:00 часов отменяется. Композиции в исполнении музыкального коллектива можно услышать 4 июля на праздничном мероприятии в ДК «Прометей», — сообщили в пресс-службе мэрии Миасса. Так же в связи с погодными условиями намеченный на 29 июня акустический концерт в ПКиО будет отменен в Снежинске. В Копейске на неделю перенесли празднование Дня молодежи. Из-за непогоды уличные праздники начали отменять 27 июня. День Молодежи перенесли и в Нагайбакском районе, а гостям Ильменского фестиваля запретили пользоваться палаточным лагерем. По прогнозам синоптиков, пик шторма придется на 29 июня, когда и запланировано большинство мероприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городах и районах Челябинской области отменяют массовые мероприятия, намеченные на конец рабочей недели и выходные. Об отменах сообщают пресс-службы администраций муниципалитетов. «В связи с погодными условиями сегодняшнее выступление муниципального оркестра на Машгородке в 19:00 часов отменяется. Композиции в исполнении музыкального коллектива можно услышать 4 июля на праздничном мероприятии в ДК «Прометей», — сообщили в пресс-службе мэрии Миасса. Так же в связи с погодными условиями намеченный на 29 июня акустический концерт в ПКиО будет отменен в Снежинске. В Копейске на неделю перенесли празднование Дня молодежи. Из-за непогоды уличные праздники начали отменять 27 июня. День Молодежи перенесли и в Нагайбакском районе, а гостям Ильменского фестиваля запретили пользоваться палаточным лагерем. По прогнозам синоптиков, пик шторма придется на 29 июня, когда и запланировано большинство мероприятий.