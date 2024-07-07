Полпред Якушев поздравил уральских работников морского и речного флота

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил работников морского и речного флота округа с профессиональным праздником, который отмечается 7 июля. Он заявил, что развитие водных транспортных коридоров — один из приоритетов госполитики. Его обращение опубликовано на сайте полпредства.
«Поздравляю работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником! В сфере водного транспорта заняты сотни специалистов — профессионалов с высокими компетенциями, знаниями и опытом, которые привыкли выполнять работу на совесть и не бояться трудностей», — говорится в поздравлении.
Полпред подчеркнул, что УрФО обладает значительным потенциалом в сфере развития судоходства. Якушев напомнил о послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, где он подчеркнул, что сейчас особое внимание уделяется развитию Северного морского пути, в том числе одной из его ключевых точек — ямальского порта Сабетта. Помимо этого, полпред пожелал работникам и ветеранам флота благополучия, счастья и здоровья, а также поблагодарил их за высокий профессионализм и честный труд.
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