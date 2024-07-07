Житель Челябинской области обрадовал близких своим выигрышем в лотерею, сумма которого составила 41,8 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото», на выигрыш мужчина купил жене автомобиль, часть денег отдал маме и теще.
«Семья для меня — это главное. И на призовые средства лотереи „Все или ничего“, в первую очередь, порадовал близких. Купил для супруги автомобиль и по одному миллиону отдал маме и теще», — поделился счастливчик из Челябинской области.
Помимо щедрых подарков родным, Вячеслав также приобрел две квартиры и сделал в них ремонт. Для себя он приобрел новый автомобиль, который будет использовать в своем бизнесе по грузоперевозкам.
Выигрыш был получен в начал 2023 года, но рассказали о нем в настоящий момент, 8 июля. В День семьи, любви и верности организатор лотерей раскрыл истории нескольких победителей, чьи выигрыши сделали их семьи более счастливыми.
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