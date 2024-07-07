07 июля 2024

Челябинец порадовал близких, выиграв в лотерею 41 миллион. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Победитель лотереи организатора "Столото" своим выигрышем сделал счастливой всю семью
Победитель лотереи организатора "Столото" своим выигрышем сделал счастливой всю семью Фото:

Житель Челябинской области обрадовал близких своим выигрышем в лотерею, сумма которого составила 41,8 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото», на выигрыш мужчина купил жене автомобиль, часть денег отдал маме и теще.

«Семья для меня — это главное. И на призовые средства лотереи „Все или ничего“, в первую очередь, порадовал близких. Купил для супруги автомобиль и по одному миллиону отдал маме и теще», — поделился счастливчик из Челябинской области.

Помимо щедрых подарков родным, Вячеслав также приобрел две квартиры и сделал в них ремонт. Для себя он приобрел новый автомобиль, который будет использовать в своем бизнесе по грузоперевозкам.

Выигрыш был получен в начал 2023 года, но рассказали о нем в настоящий момент, 8 июля. В День семьи, любви и верности организатор лотерей раскрыл истории нескольких победителей, чьи выигрыши сделали их семьи более счастливыми.

Челябинец раздал деньги родным и помог своему бизнесу
Челябинец раздал деньги родным и помог своему бизнесу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Челябинской области обрадовал близких своим выигрышем в лотерею, сумма которого составила 41,8 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото», на выигрыш мужчина купил жене автомобиль, часть денег отдал маме и теще. «Семья для меня — это главное. И на призовые средства лотереи „Все или ничего“, в первую очередь, порадовал близких. Купил для супруги автомобиль и по одному миллиону отдал маме и теще», — поделился счастливчик из Челябинской области. Помимо щедрых подарков родным, Вячеслав также приобрел две квартиры и сделал в них ремонт. Для себя он приобрел новый автомобиль, который будет использовать в своем бизнесе по грузоперевозкам. Выигрыш был получен в начал 2023 года, но рассказали о нем в настоящий момент, 8 июля. В День семьи, любви и верности организатор лотерей раскрыл истории нескольких победителей, чьи выигрыши сделали их семьи более счастливыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...