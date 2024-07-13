13 июля 2024

Стало известно о состоянии екатеринбуржца, попавшего под поезд метро, а потом под машину

У екатеринбуржца, попавшего под поезд и под машину, работает одна рука
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший мужчина скучает по семье (архивное фото)
Пострадавший мужчина скучает по семье (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец Владислав, который упал на рельсы в метро и позже был сбит автомобилем, вышел на связь. По его словам, у него работает только одна рука, а врачи ничего толком не говорят.

«Работает одна левая рука, остальное все сломано, говорю плохо. Врачи ничего толком не говорят», — передает его слова E1.ru. Также мужчина отмечает, что скучает по своей семье. Дома его ждет сын и жена. Сейчас Владислав находится в 24-й больнице.

Утром 30 июня он попал под поезд метро на станции «Площадь 1905 года», что привело к блокировке нескольких станций и эвакуации пассажиров. Владислав выжил и был госпитализирован, однако в тот же день он сбежал из больницы и стал участником дорожно-транспортного происшествия.

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Екатеринбуржец Владислав, который упал на рельсы в метро и позже был сбит автомобилем, вышел на связь. По его словам, у него работает только одна рука, а врачи ничего толком не говорят. «Работает одна левая рука, остальное все сломано, говорю плохо. Врачи ничего толком не говорят», — передает его слова E1.ru. Также мужчина отмечает, что скучает по своей семье. Дома его ждет сын и жена. Сейчас Владислав находится в 24-й больнице. Утром 30 июня он попал под поезд метро на станции «Площадь 1905 года», что привело к блокировке нескольких станций и эвакуации пассажиров. Владислав выжил и был госпитализирован, однако в тот же день он сбежал из больницы и стал участником дорожно-транспортного происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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