Стало известно о состоянии екатеринбуржца, попавшего под поезд метро, а потом под машину

Екатеринбуржец Владислав, который упал на рельсы в метро и позже был сбит автомобилем, вышел на связь. По его словам, у него работает только одна рука, а врачи ничего толком не говорят.
«Работает одна левая рука, остальное все сломано, говорю плохо. Врачи ничего толком не говорят», — передает его слова E1.ru. Также мужчина отмечает, что скучает по своей семье. Дома его ждет сын и жена. Сейчас Владислав находится в 24-й больнице.
Утром 30 июня он попал под поезд метро на станции «Площадь 1905 года», что привело к блокировке нескольких станций и эвакуации пассажиров. Владислав выжил и был госпитализирован, однако в тот же день он сбежал из больницы и стал участником дорожно-транспортного происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!