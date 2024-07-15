Певца Mr.Credo не пустили на концерт в Казахстан из-за долгов на сотни тысяч

Музыкант из Екатеринбурга Mr.Credo (Александр Махонин) не смог улететь на фестиваль в Казахстан из-за долгов на более чем 200 тысяч рублей. Звезда 90-х должна была выступить в Астане 13 и 14 июля, передают организаторы ивента слова Махонина на странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Сначала меня из России не выпустили в Казахстан по внутреннему паспорту. Какое-то постановление — глупое и надуманное — перевесило 25 тысяч человек, собранных нами вместе с замечательными артистами. Это все, что нужно знать о дружбе народов, видимо. Я попытался решить ситуацию, вылетел в Беларусь, но, так как там поменялись законы, оказывается, теперь я не могу вылететь в Казахстан без международного паспорта», — сказал Махонин. Согласно банку данных исполнительных производств, артист задолжал более 200 тысяч рублей.
Организаторы пояснили, что Махонин отказывается возмещать и возвращать выплаченные ему деньги, так как даже билеты до Минска ему были оплачены. «Мы разберемся с ним позднее и будем держать вас в курсе, однако нам как организаторам больше не хотелось бы иметь с ним никаких дел. Даже бесплатно», — отметили представители ретро-фестиваля.
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