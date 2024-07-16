В Челябинске цена аренды однокомнатных квартир в среднем составляет 22 тысячи рублей в месяц. В среднем по городу доля «однушек» в структуре спроса на такое жилье довольно высока, она составляет 52%. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Челябинске составляет 22 тысячи рублей в месяц. При этом по России аренда и однокомнатных квартир, и студий стоит 25 тысяч рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
Однокомнатные квартиры — самый популярный формат на рынке долгосрочной аренды недвижимости в Челябинске. Как отметил в пресс-службе, арендаторы делают выбор в пользу однокомнатных квартир в том числе из-за более доступной стоимости., ин
В 15 из 35 городов России аренда «однушки» обойдется дешевле, чем в среднем по стране. Самые низкие цены на аренду однокомнатных вариантов в Брянске (15 тысяч рублей в месяц), Кирове (16 тысяч рублей), Ярославле (16,5 тысяч рублей), а также в Ульяновске и Саратове (по 18 тысяч рублей). Наиболее высокие цены — в Сочи (60 тысяч рублей), Москве (53 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (35 тысяч рублей).
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