17 июля 2024

В Екатеринбурге впервые покажут фильм, который снимали в штабе РМК

В Екатеринбурге пройдет спецпоказ фильма «Сломя голову»
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Съемки фильма "Сломя голову". Екатеринбург
«Сломя голову» снимали осень 2022 года Фото:

В Екатеринбурге устроят спецпоказ фильма «Сломя голову», в котором снялись Рома Зверь, Павел Деревянко, Надежда Михалкова и Егор Корешков. Съемки проходили в столице Урала: локациями стали штаб «Русской медной компании», набережная городского пруда, БЦ «Высоцкий» и парк Маяковского.

«Картина уже побывала на кинофестивале „Зимний“ и готовится к прокату. Премьера состоится скоро в российских кинотеатрах и в онлайн-кинотеатре KION», — сообщает Свердловская киностудия, которая занималась производством фильма. Премьерный показ пройдет в ККТ «Космос» 3 августа в 19:00 в рамках фестиваля «Одна шестая», указано в telegram-канале учреждения.

По сюжету скромный преподаватель античной литературы Андрей (Егор Корешков) становится невольным свидетелем ограбления банка, а затем — подозреваемым. Герой знакомится с начальником службы безопасности банка Сергеем (Владимир Битоков), вместе они пытаются понять, кто виноват и что делать в этой ситуации.

Съемки проходили осенью 2022 года. Фильм стал первой полнометражной игровой картиной Свердловской киностудии после прихода новой управленческой команды. Как рассказывал URA.RU режиссер фильма Евгений Григорьев, саундтреки к картине напишет солист группы «Звери» Рома Билык.

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В Екатеринбурге устроят спецпоказ фильма «Сломя голову», в котором снялись Рома Зверь, Павел Деревянко, Надежда Михалкова и Егор Корешков. Съемки проходили в столице Урала: локациями стали штаб «Русской медной компании», набережная городского пруда, БЦ «Высоцкий» и парк Маяковского. «Картина уже побывала на кинофестивале „Зимний“ и готовится к прокату. Премьера состоится скоро в российских кинотеатрах и в онлайн-кинотеатре KION», — сообщает Свердловская киностудия, которая занималась производством фильма. Премьерный показ пройдет в ККТ «Космос» 3 августа в 19:00 в рамках фестиваля «Одна шестая», указано в telegram-канале учреждения. По сюжету скромный преподаватель античной литературы Андрей (Егор Корешков) становится невольным свидетелем ограбления банка, а затем — подозреваемым. Герой знакомится с начальником службы безопасности банка Сергеем (Владимир Битоков), вместе они пытаются понять, кто виноват и что делать в этой ситуации. Съемки проходили осенью 2022 года. Фильм стал первой полнометражной игровой картиной Свердловской киностудии после прихода новой управленческой команды. Как рассказывал URA.RU режиссер фильма Евгений Григорьев, саундтреки к картине напишет солист группы «Звери» Рома Билык.
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