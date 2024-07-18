В Госдуме планируют обязать ФНС передавать в ФСБ данные о гражданах

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Депутаты предлагают обязать ФНС предоставлять ФСБ данные о ЕГР ЗАГС
Депутаты предлагают обязать ФНС предоставлять ФСБ данные о ЕГР ЗАГС Фото:

У Федеральной налоговой службы могут появиться обязанности по передаче ФСБ данных о едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Это следует из поправок к законопроекту.

«Поправкой предлагается возложить на ФНС России обязанность предоставлять в ФСБ России сведения, содержащиеся в ЕГР ЗАГС. То есть, регистрации о дате рождения, смерти, заключения или расторжения брака», — говорится в пояснительной записке. Она опубликована в базе Госдумы. Отмечается, что такие поправки уже одобрены комитетом Госдумы по безопасности.

Отмечается, что такие данные раньше поступали МИД РФ, Минздраву, Росстату, Минцифры и Соцфонду. Теперь в этот список планируется включить и ФСБ.

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У Федеральной налоговой службы могут появиться обязанности по передаче ФСБ данных о едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Это следует из поправок к законопроекту. «Поправкой предлагается возложить на ФНС России обязанность предоставлять в ФСБ России сведения, содержащиеся в ЕГР ЗАГС. То есть, регистрации о дате рождения, смерти, заключения или расторжения брака», — говорится в пояснительной записке. Она опубликована в базе Госдумы. Отмечается, что такие поправки уже одобрены комитетом Госдумы по безопасности. Отмечается, что такие данные раньше поступали МИД РФ, Минздраву, Росстату, Минцифры и Соцфонду. Теперь в этот список планируется включить и ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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