Трамп выразил уверенность, что Ким Чен Ын скучает по нему. Видео

Трамп пообещал восстановить отношения с Ким Чен Ыном
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Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались в 2019 году Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах будет восстанавливать отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По мнению политика, тот по нему скучает.

«Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Уверен, он (Ким Чен Ын) скучает по мне», — сказал Трамп во время съезда республиканцев. Трансляцию на русском языке ведет РИА Новости. На съезде Трамп принял номинацию республиканской партии кандидатом в президенты.

Трамп и Ким Чен Ын встречались в 2019 году. В последние годы Северная Корея усилила испытания баллистических ракет в ответ на действия США.

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах будет восстанавливать отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По мнению политика, тот по нему скучает. «Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Уверен, он (Ким Чен Ын) скучает по мне», — сказал Трамп во время съезда республиканцев. Трансляцию на русском языке ведет РИА Новости. На съезде Трамп принял номинацию республиканской партии кандидатом в президенты. Трамп и Ким Чен Ын встречались в 2019 году. В последние годы Северная Корея усилила испытания баллистических ракет в ответ на действия США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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