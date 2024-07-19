Происшествия ДТП В Екатеринбурге водитель сбил 10-летнюю девочку. Фото 20 июля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 + Девочка приходила дорогу на пешеходном переходе Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 19 июля водитель Hyundai IX35 на пешеходном переходе на улице Билимбаевская сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали с места происшествия. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. «Водитель Hyundai IX35, двигаясь по улице Билимбаевская, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения машин по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка. С места аварии ее с различными травмами госпитализировали», — говорится в telegram-канале ведомства. За рулем иномарки находилась 53-летняя жительница Екатеринбурга. За 16 лет вождения она привлекалась к административной ответственности пять раз. В момент ДТП была трезвой. Инцидент произошел днем 19 июля канал «ГИБДД Екатеринбурга», t.me Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 19 июля водитель Hyundai IX35 на пешеходном переходе на улице Билимбаевская сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали с места происшествия. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. «Водитель Hyundai IX35, двигаясь по улице Билимбаевская, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения машин по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка. С места аварии ее с различными травмами госпитализировали», — говорится в telegram-канале ведомства. За рулем иномарки находилась 53-летняя жительница Екатеринбурга. За 16 лет вождения она привлекалась к административной ответственности пять раз. В момент ДТП была трезвой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям