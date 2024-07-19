В Екатеринбурге 19 июля водитель Hyundai IX35 на пешеходном переходе на улице Билимбаевская сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали с места происшествия. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Водитель Hyundai IX35, двигаясь по улице Билимбаевская, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения машин по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка. С места аварии ее с различными травмами госпитализировали», — говорится в telegram-канале ведомства.
За рулем иномарки находилась 53-летняя жительница Екатеринбурга. За 16 лет вождения она привлекалась к административной ответственности пять раз. В момент ДТП была трезвой.
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