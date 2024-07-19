19 июля 2024

В Екатеринбурге водитель сбил 10-летнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на стройплощадку второй очереди кампуса УрФУ в районе Новокольцовский. Екатеринбург , пешеходный переход, кампус урфу, строительная площадка, стройка, стройплощадка
Девочка приходила дорогу на пешеходном переходе Фото:

В Екатеринбурге 19 июля водитель Hyundai IX35 на пешеходном переходе на улице Билимбаевская сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали с места происшествия. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Водитель Hyundai IX35, двигаясь по улице Билимбаевская, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения машин по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка. С места аварии ее с различными травмами госпитализировали», — говорится в telegram-канале ведомства.

За рулем иномарки находилась 53-летняя жительница Екатеринбурга. За 16 лет вождения она привлекалась к административной ответственности пять раз. В момент ДТП была трезвой.

Инцидент произошел днем 19 июля
Инцидент произошел днем 19 июля
Фото:

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В Екатеринбурге 19 июля водитель Hyundai IX35 на пешеходном переходе на улице Билимбаевская сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали с места происшествия. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. «Водитель Hyundai IX35, двигаясь по улице Билимбаевская, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения машин по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка. С места аварии ее с различными травмами госпитализировали», — говорится в telegram-канале ведомства. За рулем иномарки находилась 53-летняя жительница Екатеринбурга. За 16 лет вождения она привлекалась к административной ответственности пять раз. В момент ДТП была трезвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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