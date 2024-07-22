Известный рэп-дуэт в поджанре кальянного рэпа HammAli & Navai (настоящие имена — Александр Громов и Наваи Бакиров), а также певица Ханна (Анна Иванова) выступили на корпоративе крупного промышленного холдинга в Екатеринбурге. Видео появились в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Ранее Navai, выложил в соцсетях ролик из своего Rolls-Royce, на котором он ехал недалеко от Hyatt. «Прекрасный Екатеринбург — мы уже на месте. Сегодня гуляем», — написал рэпер. При этом у музыканта не были запланированы концерты на Урале.
О своем приезде в Екатеринбург тонко намекала и Ханна. «На прошлой неделе: Белек — Кемер — Шымкент. На этой: Питер — Волгоград — Екатеринбург. График в июле», — писала певица в своем telegram-канале. Судя по постам девушки, в Волгограде она выступала в День металлурга, а в Питере — на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга», о своем визите на Урал исполнительница деликатно промолчала.
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