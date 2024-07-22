Рэперы HammAli & Navai и Ханна выступили на частной вечеринке в Екатеринбурге. Видео

23 июля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

HammAli & Navai выступили в Екатеринбурге в прошедшие выходные Фото: Размик Закарян © URA.RU Известный рэп-дуэт в поджанре кальянного рэпа HammAli & Navai (настоящие имена — Александр Громов и Наваи Бакиров), а также певица Ханна (Анна Иванова) выступили на корпоративе крупного промышленного холдинга в Екатеринбурге. Видео появились в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Ранее Navai, выложил в соцсетях ролик из своего Rolls-Royce, на котором он ехал недалеко от Hyatt. «Прекрасный Екатеринбург — мы уже на месте. Сегодня гуляем», — написал рэпер. При этом у музыканта не были запланированы концерты на Урале. О своем приезде в Екатеринбург тонко намекала и Ханна. «На прошлой неделе: Белек — Кемер — Шымкент. На этой: Питер — Волгоград — Екатеринбург. График в июле», — писала певица в своем telegram-канале. Судя по постам девушки, в Волгограде она выступала в День металлурга, а в Питере — на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга», о своем визите на Урал исполнительница деликатно промолчала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный рэп-дуэт в поджанре кальянного рэпа HammAli & Navai (настоящие имена — Александр Громов и Наваи Бакиров), а также певица Ханна (Анна Иванова) выступили на корпоративе крупного промышленного холдинга в Екатеринбурге. Видео появились в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Ранее Navai, выложил в соцсетях ролик из своего Rolls-Royce, на котором он ехал недалеко от Hyatt. «Прекрасный Екатеринбург — мы уже на месте. Сегодня гуляем», — написал рэпер. При этом у музыканта не были запланированы концерты на Урале. О своем приезде в Екатеринбург тонко намекала и Ханна. «На прошлой неделе: Белек — Кемер — Шымкент. На этой: Питер — Волгоград — Екатеринбург. График в июле», — писала певица в своем telegram-канале. Судя по постам девушки, в Волгограде она выступала в День металлурга, а в Питере — на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга», о своем визите на Урал исполнительница деликатно промолчала.