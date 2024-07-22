В Копейске на шесть депутатских кресел претендуют 23 человека

Все 23 выдвинутых кандидата на довыборах в горсобрание Копейска (Челябинская область) прошли регистрацию. Об этом 23 июля сообщили в горизбиркоме.
«По шести округам пройдут довыборы депутатов в Собрание депутатов Копейского городского округа. Подали документы 23 человека, и все 23 были зарегистрированы», — сообщил председатель комиссии Андрей Арасланов.
По избирательному округ № 5 (поселок Потанино) зарегистрировано четыре кандидата. Это Ролан Зантария (ЕР), Дмитрий Терентьев (СР), Андрей Фомин (ЛДПР) и Михаил Яковец (КПРФ).
По округу № 7 (центр города) так же четыре партийных кандидата. Это Данил Каримов (КПРФ), Александр Муталов (СР), Сергей Типушков (ЕР) и Артем Фомин (ЛДПР).
По округу № 8 (центр) больше всего кандидатов — пять. Это Евгений Волосов (ЕР), Кирилл Лоскутов (СР), Евгений Покрышкин (ЛДПР), Юлия Попова (КПРФ) и самовыдвиженец Дмитрий Фещак.
На округе № 10 (центр) кандидатами в депутаты являются исключительно Евгении. Это Евгений Вардугин (СР), Евгения Подорванова (ЕР) и Евгений Сопот (КПРФ).
На округе № 13 (центр) зарегистрированы так же три кандидата. Это Елена Завражная (СР), Андрей Севостьянов (ЕР) и самовыдвиженец Дмитрий Хидиятуллин.
По округу № 21 (поселок Бажово) зарегистрировано четверо кандидатов. Это Виктор Литвинов (СР), Максим Лузгин (ЕР), Александр Минин (КПРФ) и Иван Пламеннов (ЛДПР).
Всего в горсобрании Копейска 25 мест. Шесть из них вакантны. Пятерых депутатов в сентябре прошлого года лишили мандатов по решению суда. Еще один ушел в отставку досрочно в связи с состоянием здоровья. Два из пяти лишенных мандатов депутатов идут на выборы снова, причем по тем же участкам, которые они представляли в горсобрании до снятия. Это Дмитрий Фещак и Елена Завражная.
Выборы состоятся 7 и 8 сентября, одновременно с выборами губернатора региона. Избранным депутатам до конца созыва останется проработать год. В сентябре 2025 года состоятся выборы депутатов нового созыва на всех 25 избирательных округах Копейска.
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