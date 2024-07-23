23 июля 2024

В Москву сообщили о готовящемся взрыве в Ельцин Центре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паблик-ток «Чего стоило слово пацана? Феномен уличной преступности на рубеже эпох 1980-1990-х годов». Екатеринбург, ельцин центр
Полиция нагрянула в ЕЦ поздним вечером 23 июля Фото:

В многофункциональный центр города Лыткарино в Подмосковье поступил звонок от неизвестного, который сообщил о готовящемся теракте в екатеринбургском Ельцин Центре. За ним будут якобы стоять украинцы, рассказал URA.RU источник.

«В подмосковный МФЦ позвонил некто Кобзев и заявил, что в период с 23 по 24 июля в Ельцин Центре в Екатеринбурге произойдет теракт. По словам мужчины, совершат его украинцы», — сказал собеседник агентства.

По адресу был отправлен наряд полиции, ничего подозрительного после осмотра в Ельцин Центре не нашли. По сообщению лжетеррориста проводится проверка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В многофункциональный центр города Лыткарино в Подмосковье поступил звонок от неизвестного, который сообщил о готовящемся теракте в екатеринбургском Ельцин Центре. За ним будут якобы стоять украинцы, рассказал URA.RU источник. «В подмосковный МФЦ позвонил некто Кобзев и заявил, что в период с 23 по 24 июля в Ельцин Центре в Екатеринбурге произойдет теракт. По словам мужчины, совершат его украинцы», — сказал собеседник агентства. По адресу был отправлен наряд полиции, ничего подозрительного после осмотра в Ельцин Центре не нашли. По сообщению лжетеррориста проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...