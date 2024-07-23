Происшествия В Москву сообщили о готовящемся взрыве в Ельцин Центре 24 июля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 + Полиция нагрянула в ЕЦ поздним вечером 23 июля Фото: Илья Московец © URA.RU В многофункциональный центр города Лыткарино в Подмосковье поступил звонок от неизвестного, который сообщил о готовящемся теракте в екатеринбургском Ельцин Центре. За ним будут якобы стоять украинцы, рассказал URA.RU источник. «В подмосковный МФЦ позвонил некто Кобзев и заявил, что в период с 23 по 24 июля в Ельцин Центре в Екатеринбурге произойдет теракт. По словам мужчины, совершат его украинцы», — сказал собеседник агентства. По адресу был отправлен наряд полиции, ничего подозрительного после осмотра в Ельцин Центре не нашли. По сообщению лжетеррориста проводится проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В многофункциональный центр города Лыткарино в Подмосковье поступил звонок от неизвестного, который сообщил о готовящемся теракте в екатеринбургском Ельцин Центре. За ним будут якобы стоять украинцы, рассказал URA.RU источник. «В подмосковный МФЦ позвонил некто Кобзев и заявил, что в период с 23 по 24 июля в Ельцин Центре в Екатеринбурге произойдет теракт. По словам мужчины, совершат его украинцы», — сказал собеседник агентства. По адресу был отправлен наряд полиции, ничего подозрительного после осмотра в Ельцин Центре не нашли. По сообщению лжетеррориста проводится проверка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям