В Москву сообщили о готовящемся взрыве в Ельцин Центре

В многофункциональный центр города Лыткарино в Подмосковье поступил звонок от неизвестного, который сообщил о готовящемся теракте в екатеринбургском Ельцин Центре. За ним будут якобы стоять украинцы, рассказал URA.RU источник.
«В подмосковный МФЦ позвонил некто Кобзев и заявил, что в период с 23 по 24 июля в Ельцин Центре в Екатеринбурге произойдет теракт. По словам мужчины, совершат его украинцы», — сказал собеседник агентства.
По адресу был отправлен наряд полиции, ничего подозрительного после осмотра в Ельцин Центре не нашли. По сообщению лжетеррориста проводится проверка.
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