В Верхнеуральском районе Челябинской области 24 июля произошло ДТП, в котором погиб пассажир автомобиля «Лада Гранта». Подробности аварии сообщили в пресс-службе областной ГАИ.
«24 июля в 10:30 на 105 километре дороги «Южноуральск-Магнитогорск», водитель — женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, не убедившись в безопасности движения выехала со второстепенной дороги. Здесь она совершила столкновение с автомобилем «Тойота Камри» под управлением водителя мужчины 1983 года рождения, в результате столкновения погиб пассажир «Лады», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина 1952 года рождения сидел на переднем сидении. Водитель получила травмы. В момент аварии они оба были пристегнуты ремнями безопасности.
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