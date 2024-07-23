Происшествия ДТП Не уступила дорогу: в аварии под Челябинском погиб пассажир. Фото В Челябинской области пассажир «Лады Гранты» погиб в ДТП 24 июля 2024 в 12:48 Размер текста - 17 + Женщина за рулем не уступила дорогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верхнеуральском районе Челябинской области 24 июля произошло ДТП, в котором погиб пассажир автомобиля «Лада Гранта». Подробности аварии сообщили в пресс-службе областной ГАИ. «24 июля в 10:30 на 105 километре дороги «Южноуральск-Магнитогорск», водитель — женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, не убедившись в безопасности движения выехала со второстепенной дороги. Здесь она совершила столкновение с автомобилем «Тойота Камри» под управлением водителя мужчины 1983 года рождения, в результате столкновения погиб пассажир «Лады», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина 1952 года рождения сидел на переднем сидении. Водитель получила травмы. В момент аварии они оба были пристегнуты ремнями безопасности. В ДТП погиб пассажир Telegram-канал госавтоинспекции Челябинской области Водитель не уступила дорогу Telegram-канал госавтоинспекции Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Верхнеуральском районе Челябинской области 24 июля произошло ДТП, в котором погиб пассажир автомобиля «Лада Гранта». Подробности аварии сообщили в пресс-службе областной ГАИ. «24 июля в 10:30 на 105 километре дороги «Южноуральск-Магнитогорск», водитель — женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, не убедившись в безопасности движения выехала со второстепенной дороги. Здесь она совершила столкновение с автомобилем «Тойота Камри» под управлением водителя мужчины 1983 года рождения, в результате столкновения погиб пассажир «Лады», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина 1952 года рождения сидел на переднем сидении. Водитель получила травмы. В момент аварии они оба были пристегнуты ремнями безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям