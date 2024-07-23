23 июля 2024

Не уступила дорогу: в аварии под Челябинском погиб пассажир. Фото

В Челябинской области пассажир «Лады Гранты» погиб в ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария, ДТП. Челябинск , дтп, авария, автотранспорт
Женщина за рулем не уступила дорогу Фото:

В Верхнеуральском районе Челябинской области 24 июля произошло ДТП, в котором погиб пассажир автомобиля «Лада Гранта». Подробности аварии сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

«24 июля в 10:30 на 105 километре дороги «Южноуральск-Магнитогорск», водитель — женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, не убедившись в безопасности движения выехала со второстепенной дороги. Здесь она совершила столкновение с автомобилем «Тойота Камри» под управлением водителя мужчины 1983 года рождения, в результате столкновения погиб пассажир «Лады», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина 1952 года рождения сидел на переднем сидении. Водитель получила травмы. В момент аварии они оба были пристегнуты ремнями безопасности.

В ДТП погиб пассажир
В ДТП погиб пассажир
Водитель не уступила дорогу
Водитель не уступила дорогу

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В Верхнеуральском районе Челябинской области 24 июля произошло ДТП, в котором погиб пассажир автомобиля «Лада Гранта». Подробности аварии сообщили в пресс-службе областной ГАИ. «24 июля в 10:30 на 105 километре дороги «Южноуральск-Магнитогорск», водитель — женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, не убедившись в безопасности движения выехала со второстепенной дороги. Здесь она совершила столкновение с автомобилем «Тойота Камри» под управлением водителя мужчины 1983 года рождения, в результате столкновения погиб пассажир «Лады», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина 1952 года рождения сидел на переднем сидении. Водитель получила травмы. В момент аварии они оба были пристегнуты ремнями безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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