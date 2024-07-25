В МО РФ рассказали подробности крушения Ми-28 в Калужской области

МО РФ: Ми-8 разбился в Калужской области при выполнении планового полета
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Ми-8 упал из-за технической неисправности
Ми-8 упал из-за технической неисправности Фото:

В Калужской области при крушении вертолета Ми-8 погиб экипаж. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что вертолет разбился в безлюдной местности, погиб экипаж. 

По данным Минобороны, Ми-8 упал из-за технической неисправности. В данный момент на месте работает комиссия Воздушно-космических сил.

Утром, 25 июля, стало известно, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. На место падения выехали спасатели и опергруппа.

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В Калужской области при крушении вертолета Ми-8 погиб экипаж. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что вертолет разбился в безлюдной местности, погиб экипаж.  По данным Минобороны, Ми-8 упал из-за технической неисправности. В данный момент на месте работает комиссия Воздушно-космических сил. Утром, 25 июля, стало известно, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. На место падения выехали спасатели и опергруппа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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