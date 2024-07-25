В МО РФ рассказали подробности крушения Ми-28 в Калужской области

В Калужской области при крушении вертолета Ми-8 погиб экипаж. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что вертолет разбился в безлюдной местности, погиб экипаж.
По данным Минобороны, Ми-8 упал из-за технической неисправности. В данный момент на месте работает комиссия Воздушно-космических сил.
Утром, 25 июля, стало известно, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. На место падения выехали спасатели и опергруппа.
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