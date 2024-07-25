Вертолет Ми-28 упал в Калужской области

Ми-28 упал в Калужской области (архивное фото)
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Об этом сообщил местный губернатор Владислав Шапша.
«В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет МИ-28», — написаш Шапша в своем telegram-канале. Он уточнил, что на данный момент на месте падения работают спасатели и опергруппа.
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