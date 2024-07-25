Вертолет Ми-28 упал в Калужской области

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Ми-28 упал в Калужской области (архивное фото) Фото:

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Об этом сообщил местный губернатор Владислав Шапша.

«В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет МИ-28», — написаш Шапша в своем telegram-канале. Он уточнил, что на данный момент на месте падения работают спасатели и опергруппа.

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Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Об этом сообщил местный губернатор Владислав Шапша. «В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет МИ-28», — написаш Шапша в своем telegram-канале. Он уточнил, что на данный момент на месте падения работают спасатели и опергруппа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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