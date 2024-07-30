Челябинский боец СВО Барбашин борется с рекламой наркошопов во дворах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Барбашин решил предотвратить подростковую наркозависимость
Барбашин решил предотвратить подростковую наркозависимость Фото:

Участник СВО, кавалер двух орденов Мужества Артем Барбашин из Челябинска начал борьбу с пропагандой онлайн-магазинов с наркотическими веществами во дворах. Надписи с запрещенными ссылками и логотипами на домах он решил скрыть под слоями аэрозольной краски, передает корреспондент URA.RU.

«При осмотре дворовой территории мы увидели логотипы и адреса наркошопов, прошлись, уделили этому внимание, и оказалось их очень много. На это на все смотрят дети, молодежь и переходят по ссылкам, втягиваются в темные дела. Я по своей личной инициативе решил закрасить данную символику, чтобы бы она не бросалась в глаза», — рассказал Артем Барбашин.

Также боец СВО уточнил, что таких точек с непристойными надписями много и они заполняют дома, подъезды, гаражи. Для создания более эстетичного вида он использовал краску подходящего цвета, чтобы это не выглядело слишком броско. Барбашин призвал не оставаться равнодушными, закрашивать и сдирать объявления с сомнительной рекламой, ведь это дурно влияет на подрастающие поколение и будущее в целом.

Запрещенные надписи есть не только на домах, но и на гаражах
Запрещенные надписи есть не только на домах, но и на гаражах
Фото:
Логотипов на территории двора очень много
Логотипов на территории двора очень много
Фото:

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Участник СВО, кавалер двух орденов Мужества Артем Барбашин из Челябинска начал борьбу с пропагандой онлайн-магазинов с наркотическими веществами во дворах. Надписи с запрещенными ссылками и логотипами на домах он решил скрыть под слоями аэрозольной краски, передает корреспондент URA.RU. «При осмотре дворовой территории мы увидели логотипы и адреса наркошопов, прошлись, уделили этому внимание, и оказалось их очень много. На это на все смотрят дети, молодежь и переходят по ссылкам, втягиваются в темные дела. Я по своей личной инициативе решил закрасить данную символику, чтобы бы она не бросалась в глаза», — рассказал Артем Барбашин. Также боец СВО уточнил, что таких точек с непристойными надписями много и они заполняют дома, подъезды, гаражи. Для создания более эстетичного вида он использовал краску подходящего цвета, чтобы это не выглядело слишком броско. Барбашин призвал не оставаться равнодушными, закрашивать и сдирать объявления с сомнительной рекламой, ведь это дурно влияет на подрастающие поколение и будущее в целом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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