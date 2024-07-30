Участник СВО, кавалер двух орденов Мужества Артем Барбашин из Челябинска начал борьбу с пропагандой онлайн-магазинов с наркотическими веществами во дворах. Надписи с запрещенными ссылками и логотипами на домах он решил скрыть под слоями аэрозольной краски, передает корреспондент URA.RU.
«При осмотре дворовой территории мы увидели логотипы и адреса наркошопов, прошлись, уделили этому внимание, и оказалось их очень много. На это на все смотрят дети, молодежь и переходят по ссылкам, втягиваются в темные дела. Я по своей личной инициативе решил закрасить данную символику, чтобы бы она не бросалась в глаза», — рассказал Артем Барбашин.
Также боец СВО уточнил, что таких точек с непристойными надписями много и они заполняют дома, подъезды, гаражи. Для создания более эстетичного вида он использовал краску подходящего цвета, чтобы это не выглядело слишком броско. Барбашин призвал не оставаться равнодушными, закрашивать и сдирать объявления с сомнительной рекламой, ведь это дурно влияет на подрастающие поколение и будущее в целом.
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