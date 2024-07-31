В Екатеринбурге демонтировали 138 незаконных киосков

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Ларьки. Екатеринбург , ларек, остановка общественного транспорта, нестационарный объект, нто
Киоски нарушителей отправляются на штрафстоянки Фото:

В Екатеринбурге за полгода было демонтировано 138 ларьков. Об этом сообщили на официальном сайте администрации города.

«За первые шесть месяцев 2024 года в Екатеринбурге демонтировано 138 ларьков», — говорится в сообщении. Там же сообщается, что 60 киосков ликвидировано специалистами города, а остальные убрали владельцы.

По словам директора Департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максима Чаплыгина, нарушитель правил размещения ларька сначала получает официальную претензию, которую обязан устранить. Если в течение пяти дней после претензии ларек остается на месте, его демонтируют. Затем киоск отправляется на штрафстоянку, забрать его можно в течение 45 дней. На данный момент к утилизации готовят еще 70 киосков, которых не забрали владельцы.

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В Екатеринбурге за полгода было демонтировано 138 ларьков. Об этом сообщили на официальном сайте администрации города. «За первые шесть месяцев 2024 года в Екатеринбурге демонтировано 138 ларьков», — говорится в сообщении. Там же сообщается, что 60 киосков ликвидировано специалистами города, а остальные убрали владельцы. По словам директора Департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максима Чаплыгина, нарушитель правил размещения ларька сначала получает официальную претензию, которую обязан устранить. Если в течение пяти дней после претензии ларек остается на месте, его демонтируют. Затем киоск отправляется на штрафстоянку, забрать его можно в течение 45 дней. На данный момент к утилизации готовят еще 70 киосков, которых не забрали владельцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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