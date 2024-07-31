В Екатеринбурге демонтировали 138 незаконных киосков

В Екатеринбурге за полгода было демонтировано 138 ларьков. Об этом сообщили на официальном сайте администрации города.
«За первые шесть месяцев 2024 года в Екатеринбурге демонтировано 138 ларьков», — говорится в сообщении. Там же сообщается, что 60 киосков ликвидировано специалистами города, а остальные убрали владельцы.
По словам директора Департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максима Чаплыгина, нарушитель правил размещения ларька сначала получает официальную претензию, которую обязан устранить. Если в течение пяти дней после претензии ларек остается на месте, его демонтируют. Затем киоск отправляется на штрафстоянку, забрать его можно в течение 45 дней. На данный момент к утилизации готовят еще 70 киосков, которых не забрали владельцы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!