В Екатеринбурге демонтировали 138 незаконных киосков

31 июля 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Киоски нарушителей отправляются на штрафстоянки Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге за полгода было демонтировано 138 ларьков. Об этом сообщили на официальном сайте администрации города. «За первые шесть месяцев 2024 года в Екатеринбурге демонтировано 138 ларьков», — говорится в сообщении. Там же сообщается, что 60 киосков ликвидировано специалистами города, а остальные убрали владельцы. По словам директора Департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максима Чаплыгина, нарушитель правил размещения ларька сначала получает официальную претензию, которую обязан устранить. Если в течение пяти дней после претензии ларек остается на месте, его демонтируют. Затем киоск отправляется на штрафстоянку, забрать его можно в течение 45 дней. На данный момент к утилизации готовят еще 70 киосков, которых не забрали владельцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за полгода было демонтировано 138 ларьков. Об этом сообщили на официальном сайте администрации города. «За первые шесть месяцев 2024 года в Екатеринбурге демонтировано 138 ларьков», — говорится в сообщении. Там же сообщается, что 60 киосков ликвидировано специалистами города, а остальные убрали владельцы. По словам директора Департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максима Чаплыгина, нарушитель правил размещения ларька сначала получает официальную претензию, которую обязан устранить. Если в течение пяти дней после претензии ларек остается на месте, его демонтируют. Затем киоск отправляется на штрафстоянку, забрать его можно в течение 45 дней. На данный момент к утилизации готовят еще 70 киосков, которых не забрали владельцы.