31 июля 2024

В Копейске организовали ПВР в затопленной школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленный Копейск
Копейск затопило ливнями Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, организовали пункт временного размещения пострадавших жителей в затопленной школе №32 поселка Железнодорожный. Об этом сообщили местные жители.

«Пункт временного размещения граждан в МОУ СОШ №32, интересно, как там будут размещать людей, когда школа затоплена фекалиями. Переселять людей из одного болото в другое, очень интересно!» — сообщает одна из местных жительниц Юлия.

Жители поселка рассказали, что школу затопило в первый день сильных ливней. До сих пор в кабинетах стоит вода, местами она доходит до колена. Парты, стулья, оборудование — все стоит в воде. По словам местных жителей, ежедневно к школе подъезжает пожарный автомобиль и откачивает воду, но осушить здание не получается.

«Воду они сливают через дорогу, она впитывается и возвращается обратно», — уточняют жители. По их словам, за неделю такой работы ничего не изменилось.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Ранее URA.RU сообщало, что в Копейске подтоплено ряд территорий. В городе вечером 31 июля ввели режим ЧС.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, организовали пункт временного размещения пострадавших жителей в затопленной школе №32 поселка Железнодорожный. Об этом сообщили местные жители. «Пункт временного размещения граждан в МОУ СОШ №32, интересно, как там будут размещать людей, когда школа затоплена фекалиями. Переселять людей из одного болото в другое, очень интересно!» — сообщает одна из местных жительниц Юлия. Жители поселка рассказали, что школу затопило в первый день сильных ливней. До сих пор в кабинетах стоит вода, местами она доходит до колена. Парты, стулья, оборудование — все стоит в воде. По словам местных жителей, ежедневно к школе подъезжает пожарный автомобиль и откачивает воду, но осушить здание не получается. «Воду они сливают через дорогу, она впитывается и возвращается обратно», — уточняют жители. По их словам, за неделю такой работы ничего не изменилось. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее URA.RU сообщало, что в Копейске подтоплено ряд территорий. В городе вечером 31 июля ввели режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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