В Копейске организовали ПВР в затопленной школе

01 августа 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Копейск затопило ливнями Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Копейске, городе-спутнике Челябинска, организовали пункт временного размещения пострадавших жителей в затопленной школе №32 поселка Железнодорожный. Об этом сообщили местные жители. «Пункт временного размещения граждан в МОУ СОШ №32, интересно, как там будут размещать людей, когда школа затоплена фекалиями. Переселять людей из одного болото в другое, очень интересно!» — сообщает одна из местных жительниц Юлия. Жители поселка рассказали, что школу затопило в первый день сильных ливней. До сих пор в кабинетах стоит вода, местами она доходит до колена. Парты, стулья, оборудование — все стоит в воде. По словам местных жителей, ежедневно к школе подъезжает пожарный автомобиль и откачивает воду, но осушить здание не получается. «Воду они сливают через дорогу, она впитывается и возвращается обратно», — уточняют жители. По их словам, за неделю такой работы ничего не изменилось. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее URA.RU сообщало, что в Копейске подтоплено ряд территорий. В городе вечером 31 июля ввели режим ЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, организовали пункт временного размещения пострадавших жителей в затопленной школе №32 поселка Железнодорожный. Об этом сообщили местные жители. «Пункт временного размещения граждан в МОУ СОШ №32, интересно, как там будут размещать людей, когда школа затоплена фекалиями. Переселять людей из одного болото в другое, очень интересно!» — сообщает одна из местных жительниц Юлия. Жители поселка рассказали, что школу затопило в первый день сильных ливней. До сих пор в кабинетах стоит вода, местами она доходит до колена. Парты, стулья, оборудование — все стоит в воде. По словам местных жителей, ежедневно к школе подъезжает пожарный автомобиль и откачивает воду, но осушить здание не получается. «Воду они сливают через дорогу, она впитывается и возвращается обратно», — уточняют жители. По их словам, за неделю такой работы ничего не изменилось. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее URA.RU сообщало, что в Копейске подтоплено ряд территорий. В городе вечером 31 июля ввели режим ЧС.