В Челябинске резко вырос спрос на аренду жилья с питомцами. Инфографика

01 августа 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

За месяц спрос на аренду жилья с питомцами вырос на 21% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в июле по сравнению с июнем 2024 года спрос на долгосрочную аренду жилья с животными вырос на 21%. При этом на рынке представлено лишь 18% квартир, которые можно снимать с питомцами, сообщили 1 августа в пресс-службе «Авито-Недвижимость». «В Челябинске в июне по сравнению с июлем на 21% вырос спрос на квартиры, которые в долгосрочной перспективе можно снимать с животными. При этом по статистике в городе на рынке недвижимости представлено только 18% квартир от общего числа, где можно жить с питомцами», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». Самым лояльным для животных в плане проживания городом страны стала Москва — в столице для долгосрочной аренды с питомцами доступно более половины от всех объектов в этом сегменте жилья, их доля за год выросла на на 7%. В Ярославле для аренды с животными предлагается 43% от всех объектов, представленных на платформе, в Севастополе — 31%, в Санкт-Петербурге — 27%. Сложнее всего найти квартиру в аренду владельцам животных в Ставрополе, их доля объектов составляет 6%, и в Улан-Удэ, где для арендаторов с питомцами доступен только каждый десятый вариант. В Челябинске июле в июле снять жилье с питомцами можно только в 18% случаев Инфографика: пресс-служба «Авито Недвижимость» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в июле по сравнению с июнем 2024 года спрос на долгосрочную аренду жилья с животными вырос на 21%. При этом на рынке представлено лишь 18% квартир, которые можно снимать с питомцами, сообщили 1 августа в пресс-службе «Авито-Недвижимость». «В Челябинске в июне по сравнению с июлем на 21% вырос спрос на квартиры, которые в долгосрочной перспективе можно снимать с животными. При этом по статистике в городе на рынке недвижимости представлено только 18% квартир от общего числа, где можно жить с питомцами», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». Самым лояльным для животных в плане проживания городом страны стала Москва — в столице для долгосрочной аренды с питомцами доступно более половины от всех объектов в этом сегменте жилья, их доля за год выросла на на 7%. В Ярославле для аренды с животными предлагается 43% от всех объектов, представленных на платформе, в Севастополе — 31%, в Санкт-Петербурге — 27%. Сложнее всего найти квартиру в аренду владельцам животных в Ставрополе, их доля объектов составляет 6%, и в Улан-Удэ, где для арендаторов с питомцами доступен только каждый десятый вариант.