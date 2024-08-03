В городе Копейске Челябинской области задержали женщину, которая вынесла из местного сетевого магазина 33 флакона шампуня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полицейского главка региона.
«В дежурную часть Отдела МВД России по городу Копейску поступило заявление от представителя торговой сети о краже шампуней. Прибывшая на место следственно-оперативная группа быстро установила и задержала 30-летнюю челябинку, которая ранее не имела судимостей», — сообщили в пресс-служба полиции.
В ведомстве уточнили, что женщина приехала в Копейск для прогулки, совершила кражу во время посещения магазина в торговом комплексе. После задержания она призналась в содеянном и рассказала, что продала украденные шампуни, потратив деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.
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