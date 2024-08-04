Появились кадры жесткого удара ВСУ по Луганску. Фоторепортаж

04 августа 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли массированный комплексный удар по Луганску Фото: Александр Река/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Луганск подвергся массированным обстрелам со стороны украинской армии. На место прибыли спецслужбы. Об этом сообщило правительство Луганской народной Республики. «Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Оперативные службы выехали на место. Информация уточняется», — сказано в сообщении , опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что над городом сработали системы ПВО. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ предприняли попытку «массированного удара», используя «целый набор» средств поражения. По его словам, российская система ПВО отработала «мощно». Сообщается, что ВСУ ударили по городу 12 ракетами западного производства. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, удары пришлись по складским помещениям, в которых располагаются цистерны с топливом, а также по частному сектору, передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Луганск подвергся массированным обстрелам со стороны украинской армии. На место прибыли спецслужбы. Об этом сообщило правительство Луганской народной Республики. «Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Оперативные службы выехали на место. Информация уточняется», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что над городом сработали системы ПВО. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ предприняли попытку «массированного удара», используя «целый набор» средств поражения. По его словам, российская система ПВО отработала «мощно». Сообщается, что ВСУ ударили по городу 12 ракетами западного производства. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, удары пришлись по складским помещениям, в которых располагаются цистерны с топливом, а также по частному сектору, передает деловое издание «Взгляд».