Луганск подвергся массированным обстрелам со стороны украинской армии. На место прибыли спецслужбы. Об этом сообщило правительство Луганской народной Республики.
«Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Оперативные службы выехали на место. Информация уточняется», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что над городом сработали системы ПВО.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ предприняли попытку «массированного удара», используя «целый набор» средств поражения. По его словам, российская система ПВО отработала «мощно».
Сообщается, что ВСУ ударили по городу 12 ракетами западного производства. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, удары пришлись по складским помещениям, в которых располагаются цистерны с топливом, а также по частному сектору, передает деловое издание «Взгляд».
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Луганск подвергся массированным обстрелам со стороны украинской армии. На место прибыли спецслужбы. Об этом сообщило правительство Луганской народной Республики. «Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Оперативные службы выехали на место. Информация уточняется», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что над городом сработали системы ПВО. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ предприняли попытку «массированного удара», используя «целый набор» средств поражения. По его словам, российская система ПВО отработала «мощно». Сообщается, что ВСУ ударили по городу 12 ракетами западного производства. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, удары пришлись по складским помещениям, в которых располагаются цистерны с топливом, а также по частному сектору, передает деловое издание «Взгляд».