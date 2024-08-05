Вышел тизер нового сериала «Амура» с пермячкой Аленой Михайловой в главной роли. Видео

06 августа 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Съемки завершены, сериал выйдет в этом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авторы нового фильма «Амура», где главную роль сыграла пермячка Алена Михайлова, опубликовали тизер ленты. Картина, в которой снялись актеры из России и Японии, рассказывает историю сестер-близнецов Ани и Нади, которые борются с Якудзой. Михайлова сыграла и Аню, и Надю, рассказали URA.RU создатели фильма. «Анна — боец ММА — отправляется в Японию, где ей придется вступить в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру. Алена Михайлова играет в сериале сразу две роли — и Аню, и Надю», — рассказали в компании МТС. Кроме Михайловой в проекте снялись Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и японские артисты Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба. Сериал, жанр которого авторы определили как экшн-драма, выйдет полностью в онлайн-кинотеатре KION в этом году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авторы нового фильма «Амура», где главную роль сыграла пермячка Алена Михайлова, опубликовали тизер ленты. Картина, в которой снялись актеры из России и Японии, рассказывает историю сестер-близнецов Ани и Нади, которые борются с Якудзой. Михайлова сыграла и Аню, и Надю, рассказали URA.RU создатели фильма. «Анна — боец ММА — отправляется в Японию, где ей придется вступить в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру. Алена Михайлова играет в сериале сразу две роли — и Аню, и Надю», — рассказали в компании МТС. Кроме Михайловой в проекте снялись Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и японские артисты Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба. Сериал, жанр которого авторы определили как экшн-драма, выйдет полностью в онлайн-кинотеатре KION в этом году.