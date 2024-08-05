05 августа 2024

Вышел тизер нового сериала «Амура» с пермячкой Аленой Михайловой в главной роли. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом, где жил Макс Фадеев. г. Курган, рисунок на асфальте, хлопушка для кино
Съемки завершены, сериал выйдет в этом году Фото:

Авторы нового фильма «Амура», где главную роль сыграла пермячка Алена Михайлова, опубликовали тизер ленты. Картина, в которой снялись актеры из России и Японии, рассказывает историю сестер-близнецов Ани и Нади, которые борются с Якудзой. Михайлова сыграла и Аню, и Надю, рассказали URA.RU создатели фильма.

«Анна — боец ММА — отправляется в Японию, где ей придется вступить в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру. Алена Михайлова играет в сериале сразу две роли — и Аню, и Надю», — рассказали в компании МТС.

Кроме Михайловой в проекте снялись Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и японские артисты Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба. Сериал, жанр которого авторы определили как экшн-драма, выйдет полностью в онлайн-кинотеатре KION в этом году.

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Авторы нового фильма «Амура», где главную роль сыграла пермячка Алена Михайлова, опубликовали тизер ленты. Картина, в которой снялись актеры из России и Японии, рассказывает историю сестер-близнецов Ани и Нади, которые борются с Якудзой. Михайлова сыграла и Аню, и Надю, рассказали URA.RU создатели фильма. «Анна — боец ММА — отправляется в Японию, где ей придется вступить в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру. Алена Михайлова играет в сериале сразу две роли — и Аню, и Надю», — рассказали в компании МТС. Кроме Михайловой в проекте снялись Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и японские артисты Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба. Сериал, жанр которого авторы определили как экшн-драма, выйдет полностью в онлайн-кинотеатре KION в этом году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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