Челябинскому Губернатору Текслеру показали, как прыгают на лыжах с трамплина летом. Фото, видео

Челябинский губернатор Алексей Текслер нанес рабочий визит в Нязепетровск

06 августа 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Юные воспитанники спортшколы показали Алексею Текслеру, как тренируются летом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 августа в ходе поездки в Нязепетровский район оценил реконструкцию лыжного трамплина с летним покрытием. Воспитанники спортшколы показали главе региона, как проходят их тренировки на объекте, передает корреспондент URA.RU. «Большое спасибо за помощь в воплощении данного объекта», — поблагодарили Текслера представители спортшколы. Губернатор также пообщался с юными спортсменами, которые показали ему, как проходят лыжные тренировки на трамплине в теплое время года. Трамплин был построен в Нязепетровске более десяти лет назад. Глава региона в 2022 году дал поручение провести реконструкцию. На объекте установили специальное летнее покрытие и видеонаблюдение, заменили лестничные проходы. В планах спортшколы, на балансе которой находится объект, радом с существующим 30-метровым установить 50-метровый трамплин. В ходе визита губернатор также проверил состояние самой спортшколы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 августа в ходе поездки в Нязепетровский район оценил реконструкцию лыжного трамплина с летним покрытием. Воспитанники спортшколы показали главе региона, как проходят их тренировки на объекте, передает корреспондент URA.RU. «Большое спасибо за помощь в воплощении данного объекта», — поблагодарили Текслера представители спортшколы. Губернатор также пообщался с юными спортсменами, которые показали ему, как проходят лыжные тренировки на трамплине в теплое время года. Трамплин был построен в Нязепетровске более десяти лет назад. Глава региона в 2022 году дал поручение провести реконструкцию. На объекте установили специальное летнее покрытие и видеонаблюдение, заменили лестничные проходы. В планах спортшколы, на балансе которой находится объект, радом с существующим 30-метровым установить 50-метровый трамплин. В ходе визита губернатор также проверил состояние самой спортшколы.