Челябинскому Губернатору Текслеру показали, как прыгают на лыжах с трамплина летом. Фото, видео

Челябинский губернатор Алексей Текслер нанес рабочий визит в Нязепетровск
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер на трамплине. Нязепетровск
Юные воспитанники спортшколы показали Алексею Текслеру, как тренируются летом Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 августа в ходе поездки в Нязепетровский район оценил реконструкцию лыжного трамплина с летним покрытием. Воспитанники спортшколы показали главе региона, как проходят их тренировки на объекте, передает корреспондент URA.RU.

«Большое спасибо за помощь в воплощении данного объекта», — поблагодарили Текслера представители спортшколы. Губернатор также пообщался с юными спортсменами, которые показали ему, как проходят лыжные тренировки на трамплине в теплое время года.

Трамплин был построен в Нязепетровске более десяти лет назад. Глава региона в 2022 году дал поручение провести реконструкцию. На объекте установили специальное летнее покрытие и видеонаблюдение, заменили лестничные проходы. В планах спортшколы, на балансе которой находится объект, радом с существующим 30-метровым установить 50-метровый трамплин. В ходе визита губернатор также проверил состояние самой спортшколы.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 августа в ходе поездки в Нязепетровский район оценил реконструкцию лыжного трамплина с летним покрытием. Воспитанники спортшколы показали главе региона, как проходят их тренировки на объекте, передает корреспондент URA.RU. «Большое спасибо за помощь в воплощении данного объекта», — поблагодарили Текслера представители спортшколы. Губернатор также пообщался с юными спортсменами, которые показали ему, как проходят лыжные тренировки на трамплине в теплое время года. Трамплин был построен в Нязепетровске более десяти лет назад. Глава региона в 2022 году дал поручение провести реконструкцию. На объекте установили специальное летнее покрытие и видеонаблюдение, заменили лестничные проходы. В планах спортшколы, на балансе которой находится объект, радом с существующим 30-метровым установить 50-метровый трамплин. В ходе визита губернатор также проверил состояние самой спортшколы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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