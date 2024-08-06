Челябинские аудиторы проверят, как в Еманжелинске потратили два миллиарда рублей

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проверят, как расходовались бюджетные деньги в Еманжелинском районе. Об этом 7 августа сообщил telegram-канал ведомства.
«Приступили к контрольному мероприятию в Еманжелинском районе. Рабочая группа КСП Челябинской области проведет проверку годового отчета об исполнении бюджета района за 2023 год и отчетность главных распорядителей и получателей бюджетных средств», — сообщает канал.
Аудиторы проверят исполнение доходной и расходной частей бюджета района, а также соответствие форм годовой отчетности требованиям законодательства. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 2,2 миллиарда рублей. Как добавили в КСП, проверка является плановой.
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