Общество Челябинские аудиторы проверят, как в Еманжелинске потратили два миллиарда рублей 07 августа 2024 в 09:54 Размер текста - 17 + Аудиторы придут в администрацию Еманжелинского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проверят, как расходовались бюджетные деньги в Еманжелинском районе. Об этом 7 августа сообщил telegram-канал ведомства. «Приступили к контрольному мероприятию в Еманжелинском районе. Рабочая группа КСП Челябинской области проведет проверку годового отчета об исполнении бюджета района за 2023 год и отчетность главных распорядителей и получателей бюджетных средств», — сообщает канал. Аудиторы проверят исполнение доходной и расходной частей бюджета района, а также соответствие форм годовой отчетности требованиям законодательства. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 2,2 миллиарда рублей. Как добавили в КСП, проверка является плановой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проверят, как расходовались бюджетные деньги в Еманжелинском районе. Об этом 7 августа сообщил telegram-канал ведомства. «Приступили к контрольному мероприятию в Еманжелинском районе. Рабочая группа КСП Челябинской области проведет проверку годового отчета об исполнении бюджета района за 2023 год и отчетность главных распорядителей и получателей бюджетных средств», — сообщает канал. Аудиторы проверят исполнение доходной и расходной частей бюджета района, а также соответствие форм годовой отчетности требованиям законодательства. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 2,2 миллиарда рублей. Как добавили в КСП, проверка является плановой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям