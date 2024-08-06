06 августа 2024

Челябинские аудиторы проверят, как в Еманжелинске потратили два миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
Аудиторы придут в администрацию Еманжелинского района Фото:

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проверят, как расходовались бюджетные деньги в Еманжелинском районе. Об этом 7 августа сообщил telegram-канал ведомства.

«Приступили к контрольному мероприятию в Еманжелинском районе. Рабочая группа КСП Челябинской области проведет проверку годового отчета об исполнении бюджета района за 2023 год и отчетность главных распорядителей и получателей бюджетных средств», — сообщает канал.

Аудиторы проверят исполнение доходной и расходной частей бюджета района, а также соответствие форм годовой отчетности требованиям законодательства. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 2,2 миллиарда рублей. Как добавили в КСП, проверка является плановой.

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Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проверят, как расходовались бюджетные деньги в Еманжелинском районе. Об этом 7 августа сообщил telegram-канал ведомства. «Приступили к контрольному мероприятию в Еманжелинском районе. Рабочая группа КСП Челябинской области проведет проверку годового отчета об исполнении бюджета района за 2023 год и отчетность главных распорядителей и получателей бюджетных средств», — сообщает канал. Аудиторы проверят исполнение доходной и расходной частей бюджета района, а также соответствие форм годовой отчетности требованиям законодательства. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 2,2 миллиарда рублей. Как добавили в КСП, проверка является плановой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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