Евросоюз настаивает на участии в мирных переговорах по урегулированию украинского кризиса, несмотря на продолжающееся игнорирование диалога с Россией. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«ЕС требует участвовать в мирных переговорах, но по-прежнему отказывается вести диалог с Россией, бойкотируя дипломатию три с половиной года», — заявил Глен Дизен в соцсети Х. Он отметил, что когда официальные лица на Западе высказываются слоганами и лозунгами, то теряют основную суть фраз и не обращают внимания на важные противоречия.
Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кая Каллас заявила, что любые договоренности между США и Россией по Украине должны включать в процесс как Киев, так и Брюссель. По ее словам, речь идет о вопросах безопасности «и для Украины, и для всей Европы». Между тем официальный представитель российской стороны Юрий Ушаков сообщил, что 15 августа на Аляске состоится встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, где будет обсуждаться долгосрочное урегулирование конфликта. По его информации, стороны сейчас прорабатывают параметры предстоящих переговоров, а следующий раунд может пройти в России — приглашение американскому лидеру уже направлено.
Выбор площадки для встречи объясняется тем, что именно на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США. Ушаков указал, что здесь просматриваются перспективы реализации совместных масштабных проектов.
