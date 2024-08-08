Объем сброса на Шершневском водохранилище снижен до 20 кубометров в секунду

Объем сброса воды на Шершневском водохранилище в Челябинске 8 августа снизили в два раза — с 40 до 20 кубометров в секунду. Об этом сообщили в минэкологии региона.
«Уровень сброса на Шершневском водохранилище снижен с 40 до 20 кубических метров в секунду. В настоящее время достигнут эксплуатационный, рабочий, уровень водохранилища, который составляет 224,5 метров по Балтийской системе высот», — сообщили в министерстве.
Специалисты продолжают активно мониторить состояние Шершневского водохранилища и реки Миасс. Ежедневный контроль уровень воды в водохранилище два раза в сутки позволяет принимать оперативные решения об изменении параметров сброса воды.
В период затяжных ливней, в конце июля и начале августа, уровень сброса воды в водохранилище вырастал в несколько раз. Он увеличивался до 100 кубометров в секунду.
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