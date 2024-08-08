Объем сброса на Шершневском водохранилище снижен до 20 кубометров в секунду

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После ливней уровень сброса вырос, с их прекращением начал снижаться
После ливней уровень сброса вырос, с их прекращением начал снижаться Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Объем сброса воды на Шершневском водохранилище в Челябинске 8 августа снизили в два раза — с 40 до 20 кубометров в секунду. Об этом сообщили в минэкологии региона.

«Уровень сброса на Шершневском водохранилище снижен с 40 до 20 кубических метров в секунду. В настоящее время достигнут эксплуатационный, рабочий, уровень водохранилища, который составляет 224,5 метров по Балтийской системе высот», — сообщили в министерстве.

Специалисты продолжают активно мониторить состояние Шершневского водохранилища и реки Миасс. Ежедневный контроль уровень воды в водохранилище два раза в сутки позволяет принимать оперативные решения об изменении параметров сброса воды.

В период затяжных ливней, в конце июля и начале августа, уровень сброса воды в водохранилище вырастал в несколько раз. Он увеличивался до 100 кубометров в секунду.

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Объем сброса воды на Шершневском водохранилище в Челябинске 8 августа снизили в два раза — с 40 до 20 кубометров в секунду. Об этом сообщили в минэкологии региона. «Уровень сброса на Шершневском водохранилище снижен с 40 до 20 кубических метров в секунду. В настоящее время достигнут эксплуатационный, рабочий, уровень водохранилища, который составляет 224,5 метров по Балтийской системе высот», — сообщили в министерстве. Специалисты продолжают активно мониторить состояние Шершневского водохранилища и реки Миасс. Ежедневный контроль уровень воды в водохранилище два раза в сутки позволяет принимать оперативные решения об изменении параметров сброса воды. В период затяжных ливней, в конце июля и начале августа, уровень сброса воды в водохранилище вырастал в несколько раз. Он увеличивался до 100 кубометров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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