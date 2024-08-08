Рогов: Запад попытается начать мирные переговоры по Украине осенью

08 августа 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Запад боится потери всего «постукраинского пространства», поэтому инициирует переговоры по Украине грядущей осенью, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад инициирует мирные переговоры для разрешения российско-украинского конфликта осенью 2024 года. Это связано с тем, что Запад больше не может поддерживать киевский режим, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Реальные попытки начать мирные переговоры по Украине со стороны Запада будут этой осенью. Запад выдыхается в своей поддержке киевского режима», — сообщил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Он добавил, что западные страны боятся потери всего «постукраинского пространства» и ввиду этого будут обманывать Россию «переговорными треками по типу „Минск-1“, „Минск-2“, Нормандского формата» и другими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад инициирует мирные переговоры для разрешения российско-украинского конфликта осенью 2024 года. Это связано с тем, что Запад больше не может поддерживать киевский режим, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Реальные попытки начать мирные переговоры по Украине со стороны Запада будут этой осенью. Запад выдыхается в своей поддержке киевского режима», — сообщил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Он добавил, что западные страны боятся потери всего «постукраинского пространства» и ввиду этого будут обманывать Россию «переговорными треками по типу „Минск-1“, „Минск-2“, Нормандского формата» и другими.