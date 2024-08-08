Рогов: Запад попытается начать мирные переговоры по Украине осенью

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Екатеринбург, рогов владимир
Запад боится потери всего «постукраинского пространства», поэтому инициирует переговоры по Украине грядущей осенью, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад инициирует мирные переговоры для разрешения российско-украинского конфликта осенью 2024 года. Это связано с тем, что Запад больше не может поддерживать киевский режим, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Реальные попытки начать мирные переговоры по Украине со стороны Запада будут этой осенью. Запад выдыхается в своей поддержке киевского режима», — сообщил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что западные страны боятся потери всего «постукраинского пространства» и ввиду этого будут обманывать Россию «переговорными треками по типу „Минск-1“, „Минск-2“, Нормандского формата» и другими.

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Запад инициирует мирные переговоры для разрешения российско-украинского конфликта осенью 2024 года. Это связано с тем, что Запад больше не может поддерживать киевский режим, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Реальные попытки начать мирные переговоры по Украине со стороны Запада будут этой осенью. Запад выдыхается в своей поддержке киевского режима», — сообщил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Он добавил, что западные страны боятся потери всего «постукраинского пространства» и ввиду этого будут обманывать Россию «переговорными треками по типу „Минск-1“, „Минск-2“, Нормандского формата» и другими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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