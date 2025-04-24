Украинский лидер Владимир Зеленский сорвал лондонский раунд переговоров по Украине, «торпедировав» наметившийся мирный процесс. Своим отказом признавать Крым российским он в очередной раз демонстрирует свою недоговороспособность. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Она также указала на то, что режим Зеленского «как будто специально» подставил США, использовав американское оружие HIMARS во время пасхального перемирия. Она указала на циничность атак по российским гражданским объектам в Пасху.
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