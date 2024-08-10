10 августа 2024

В Белоруссии пригрозили разрывом дипломатических отношений с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, беларусь, флаг, флаг белоруссии, белорусский флаг
Минск назвал условие разрыва дипотношений с Киевом Фото:

Минск может разорвать дипломатические отношения с Киевом в случае повторения провокаций со стороны ВСУ. Об этом заявило Министерство иностранных дел Беларуси после вызова временного поверенного в делах Украины Ольги Тимуш на фоне инцидента с украинскими дронами.

«Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов. Они были запущенны с территории Украины», — отмечается в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

Во время встречи с Ольгой Тимуш белорусская сторона подчеркнула серьезность ситуации и предупредила о возможности пересмотра дипломатических связей, если подобные инциденты будут иметь место в будущем. Это предостережение следует за серией напряженных моментов в отношениях между двумя странами.

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Минск может разорвать дипломатические отношения с Киевом в случае повторения провокаций со стороны ВСУ. Об этом заявило Министерство иностранных дел Беларуси после вызова временного поверенного в делах Украины Ольги Тимуш на фоне инцидента с украинскими дронами. «Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов. Они были запущенны с территории Украины», — отмечается в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства. Во время встречи с Ольгой Тимуш белорусская сторона подчеркнула серьезность ситуации и предупредила о возможности пересмотра дипломатических связей, если подобные инциденты будут иметь место в будущем. Это предостережение следует за серией напряженных моментов в отношениях между двумя странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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