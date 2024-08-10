В Белоруссии пригрозили разрывом дипломатических отношений с Украиной

Минск может разорвать дипломатические отношения с Киевом в случае повторения провокаций со стороны ВСУ. Об этом заявило Министерство иностранных дел Беларуси после вызова временного поверенного в делах Украины Ольги Тимуш на фоне инцидента с украинскими дронами.
«Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов. Они были запущенны с территории Украины», — отмечается в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.
Во время встречи с Ольгой Тимуш белорусская сторона подчеркнула серьезность ситуации и предупредила о возможности пересмотра дипломатических связей, если подобные инциденты будут иметь место в будущем. Это предостережение следует за серией напряженных моментов в отношениях между двумя странами.
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