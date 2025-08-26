Захарова отреагировала на обращение сына альпинистки Наговицыной

Российское посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с самого начала были вовлечены в процесс координации спасательных работ застрявшей в горах альпинистки Натальи Наговицыной. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Российское посольство в Киргизии и центральной аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению», — сказала Захарова, передает РИА Новости. По ее словам, дипломаты поддерживали постоянную связь с семьей альпинистки.
Ранее сын спортсменки, Михаил Наговицын, обратился с официальным письмом к председателю СК России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и в МИД РФ. В своем обращении он попросил содействия в спасении своей матери, которая застряла в горах из-за сложных погодных условий. Он призвал руководителей ведомств содействовать проведению аэровидеосъемки района происшествия с использованием беспилотников. 12 августа Наговицына во время спуска с пика Победы получила перелом ноги. С тех пор альпинистка остается в палатке на горном уступе на высоте свыше семи тысяч метров. С 20 августа признаков жизни от женщины не поступает.
