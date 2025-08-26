Захарова отреагировала на обращение сына альпинистки Наговицыной

МИД: российские дипломаты вовлечены в спасение альпинистки Наговицыной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дипломаты поддерживали постоянную связь с семьей альпинистки
Дипломаты поддерживали постоянную связь с семьей альпинистки Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Российское посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с самого начала были вовлечены в процесс координации спасательных работ застрявшей в горах альпинистки Натальи Наговицыной. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российское посольство в Киргизии и центральной аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению», — сказала Захарова, передает РИА Новости. По ее словам, дипломаты поддерживали постоянную связь с семьей альпинистки.

Ранее сын спортсменки, Михаил Наговицын, обратился с официальным письмом к председателю СК России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и в МИД РФ. В своем обращении он попросил содействия в спасении своей матери, которая застряла в горах из-за сложных погодных условий. Он призвал руководителей ведомств содействовать проведению аэровидеосъемки района происшествия с использованием беспилотников. 12 августа Наговицына во время спуска с пика Победы получила перелом ноги. С тех пор альпинистка остается в палатке на горном уступе на высоте свыше семи тысяч метров. С 20 августа признаков жизни от женщины не поступает.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российское посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с самого начала были вовлечены в процесс координации спасательных работ застрявшей в горах альпинистки Натальи Наговицыной. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Российское посольство в Киргизии и центральной аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению», — сказала Захарова, передает РИА Новости. По ее словам, дипломаты поддерживали постоянную связь с семьей альпинистки. Ранее сын спортсменки, Михаил Наговицын, обратился с официальным письмом к председателю СК России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и в МИД РФ. В своем обращении он попросил содействия в спасении своей матери, которая застряла в горах из-за сложных погодных условий. Он призвал руководителей ведомств содействовать проведению аэровидеосъемки района происшествия с использованием беспилотников. 12 августа Наговицына во время спуска с пика Победы получила перелом ноги. С тех пор альпинистка остается в палатке на горном уступе на высоте свыше семи тысяч метров. С 20 августа признаков жизни от женщины не поступает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...