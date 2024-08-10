10 августа 2024

«Воспаление кишок»: Лерчек заявила о серьезных проблемах со здоровьем

У Лерчек диагностировали острый панкреатит
© Служба новостей «URA.RU»
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Забор крови. Курган, забор крови, детская поликлиника, анализ крови, детская больница
Накануне Валерия Чекалина сдала все необходимые анализы Фото:

Королева инфобизнеса и блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) призналась, что врачи выявили у нее серьезные проблемы со здоровьем и обнаружили острый панкреатит. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Поджелудочная пострадала. Воспаление кишок и повышенная липаза и амилаза. Сейчас готовлюсь к гастро- и колоноскопии», — отметила Лерчик в сторис.

Блогерша заявила, что медики диагностировали у нее острый панкреатит. Она пообещала подписчикам рассказать о дальнейших результатах лечения и прохождении медицинских процедур.

Месяц назад Лерчик развелась с мужем Артемом Чекалиным после 12 лет брака. В браке у пары родилось трое детей: восьмилетние близнецы Алиса и Богдан и трехлетний сын Лев. Разлад в их отношениях начался во время их уголовного дела за уклонение от уплаты налогов и отмывании денег.

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Королева инфобизнеса и блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) призналась, что врачи выявили у нее серьезные проблемы со здоровьем и обнаружили острый панкреатит. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Поджелудочная пострадала. Воспаление кишок и повышенная липаза и амилаза. Сейчас готовлюсь к гастро- и колоноскопии», — отметила Лерчик в сторис. Блогерша заявила, что медики диагностировали у нее острый панкреатит. Она пообещала подписчикам рассказать о дальнейших результатах лечения и прохождении медицинских процедур. Месяц назад Лерчик развелась с мужем Артемом Чекалиным после 12 лет брака. В браке у пары родилось трое детей: восьмилетние близнецы Алиса и Богдан и трехлетний сын Лев. Разлад в их отношениях начался во время их уголовного дела за уклонение от уплаты налогов и отмывании денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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