«Воспаление кишок»: Лерчек заявила о серьезных проблемах со здоровьем

У Лерчек диагностировали острый панкреатит

11 августа 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

Накануне Валерия Чекалина сдала все необходимые анализы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Королева инфобизнеса и блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) призналась, что врачи выявили у нее серьезные проблемы со здоровьем и обнаружили острый панкреатит. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Поджелудочная пострадала. Воспаление кишок и повышенная липаза и амилаза. Сейчас готовлюсь к гастро- и колоноскопии», — отметила Лерчик в сторис. Блогерша заявила, что медики диагностировали у нее острый панкреатит. Она пообещала подписчикам рассказать о дальнейших результатах лечения и прохождении медицинских процедур. Месяц назад Лерчик развелась с мужем Артемом Чекалиным после 12 лет брака. В браке у пары родилось трое детей: восьмилетние близнецы Алиса и Богдан и трехлетний сын Лев. Разлад в их отношениях начался во время их уголовного дела за уклонение от уплаты налогов и отмывании денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Королева инфобизнеса и блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) призналась, что врачи выявили у нее серьезные проблемы со здоровьем и обнаружили острый панкреатит. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Поджелудочная пострадала. Воспаление кишок и повышенная липаза и амилаза. Сейчас готовлюсь к гастро- и колоноскопии», — отметила Лерчик в сторис. Блогерша заявила, что медики диагностировали у нее острый панкреатит. Она пообещала подписчикам рассказать о дальнейших результатах лечения и прохождении медицинских процедур. Месяц назад Лерчик развелась с мужем Артемом Чекалиным после 12 лет брака. В браке у пары родилось трое детей: восьмилетние близнецы Алиса и Богдан и трехлетний сын Лев. Разлад в их отношениях начался во время их уголовного дела за уклонение от уплаты налогов и отмывании денег.