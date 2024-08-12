Жители челябинской станции Смолино едут на работу два часа вместо 15 минут

12 августа 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Жители добираются из пригорода до работы два часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители станции Смолино Сосновского района Челябинской области пожаловались на перебои с транспортом, из-за которых они добираются до работы не за 15 минут, а за два часа. Об этом рассказала URA.RU местная жительница Ольга П. «Добираемся до работы вместо 15 минут два часа. Маршрутка проходит мимо остановки переполненная. Скоро зима, дети опять будут мерзнуть часами на остановке», — сообщила URA.RU Ольга П. Жительница станции Смолино уточнила, что перебои с графиком движения маршруток были и раньше, но не такие критичные. URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального миндора. К моменту публикации ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители станции Смолино Сосновского района Челябинской области пожаловались на перебои с транспортом, из-за которых они добираются до работы не за 15 минут, а за два часа. Об этом рассказала URA.RU местная жительница Ольга П. «Добираемся до работы вместо 15 минут два часа. Маршрутка проходит мимо остановки переполненная. Скоро зима, дети опять будут мерзнуть часами на остановке», — сообщила URA.RU Ольга П. Жительница станции Смолино уточнила, что перебои с графиком движения маршруток были и раньше, но не такие критичные. URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального миндора. К моменту публикации ответ на него не поступал.