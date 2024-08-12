12 августа 2024

В Екатеринбурге объявили в розыск похищенных мальчиков-близнецов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчиков похитил отец
Мальчиков похитил отец

В Екатеринбурге судебные приставы объявили в розыск семилетних близнецов Матвея и Макара Сухаревых, похищенных отцом Денисом Сухаревым еще в октябре 2023-го, о котором ранее писало URA.RU. Об этом агентству рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«В рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетних детей, возбужденного в отношении должника Сухарева Дениса, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетних: Матвея Сухарева и Макара Сухарева. Согласно решению суда отец обязан передать детей матери для совместного проживания. Однако добровольно мужчина решение суда не исполнил», — следует из сообщения.

Сообщить информацию о мальчиках можно по телефонам: 8908924426 или 8(343) 378-13-19. Конфиденциальность любой информации и сведений гарантируется.

В похищении детей Дениса Сухарева обвиняет его бывшая жена Алена Сухарева. По ее словам, все произошло в прошлом году в Краснодаре, куда женщина поехала с близнецами Макаром и Матвеем. Ее избили, а мальчиков, как она утверждает, затолкали в машину. С того момента Алена их не видела. Подробности семейной драмы — в материала URA.RU.

Мать не видела детей с октября 2023-го
Мать не видела детей с октября 2023-го
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В Екатеринбурге судебные приставы объявили в розыск семилетних близнецов Матвея и Макара Сухаревых, похищенных отцом Денисом Сухаревым еще в октябре 2023-го, о котором ранее писало URA.RU. Об этом агентству рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «В рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетних детей, возбужденного в отношении должника Сухарева Дениса, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетних: Матвея Сухарева и Макара Сухарева. Согласно решению суда отец обязан передать детей матери для совместного проживания. Однако добровольно мужчина решение суда не исполнил», — следует из сообщения. Сообщить информацию о мальчиках можно по телефонам: 8908924426 или 8(343) 378-13-19. Конфиденциальность любой информации и сведений гарантируется. В похищении детей Дениса Сухарева обвиняет его бывшая жена Алена Сухарева. По ее словам, все произошло в прошлом году в Краснодаре, куда женщина поехала с близнецами Макаром и Матвеем. Ее избили, а мальчиков, как она утверждает, затолкали в машину. С того момента Алена их не видела. Подробности семейной драмы — в материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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