В Екатеринбурге судебные приставы объявили в розыск семилетних близнецов Матвея и Макара Сухаревых, похищенных отцом Денисом Сухаревым еще в октябре 2023-го, о котором ранее писало URA.RU. Об этом агентству рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
«В рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетних детей, возбужденного в отношении должника Сухарева Дениса, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетних: Матвея Сухарева и Макара Сухарева. Согласно решению суда отец обязан передать детей матери для совместного проживания. Однако добровольно мужчина решение суда не исполнил», — следует из сообщения.
Сообщить информацию о мальчиках можно по телефонам: 8908924426 или 8(343) 378-13-19. Конфиденциальность любой информации и сведений гарантируется.
В похищении детей Дениса Сухарева обвиняет его бывшая жена Алена Сухарева. По ее словам, все произошло в прошлом году в Краснодаре, куда женщина поехала с близнецами Макаром и Матвеем. Ее избили, а мальчиков, как она утверждает, затолкали в машину. С того момента Алена их не видела. Подробности семейной драмы — в материала URA.RU.
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