В Екатеринбурге объявили в розыск похищенных мальчиков-близнецов. Фото

13 августа 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Мальчиков похитил отец Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области В Екатеринбурге судебные приставы объявили в розыск семилетних близнецов Матвея и Макара Сухаревых, похищенных отцом Денисом Сухаревым еще в октябре 2023-го, о котором ранее писало URA.RU. Об этом агентству рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «В рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетних детей, возбужденного в отношении должника Сухарева Дениса, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетних: Матвея Сухарева и Макара Сухарева. Согласно решению суда отец обязан передать детей матери для совместного проживания. Однако добровольно мужчина решение суда не исполнил», — следует из сообщения. Сообщить информацию о мальчиках можно по телефонам: 8908924426 или 8(343) 378-13-19. Конфиденциальность любой информации и сведений гарантируется. В похищении детей Дениса Сухарева обвиняет его бывшая жена Алена Сухарева. По ее словам, все произошло в прошлом году в Краснодаре, куда женщина поехала с близнецами Макаром и Матвеем. Ее избили, а мальчиков, как она утверждает, затолкали в машину. С того момента Алена их не видела. Подробности семейной драмы — в материала URA.RU. Мать не видела детей с октября 2023-го Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге судебные приставы объявили в розыск семилетних близнецов Матвея и Макара Сухаревых, похищенных отцом Денисом Сухаревым еще в октябре 2023-го, о котором ранее писало URA.RU. Об этом агентству рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «В рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетних детей, возбужденного в отношении должника Сухарева Дениса, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетних: Матвея Сухарева и Макара Сухарева. Согласно решению суда отец обязан передать детей матери для совместного проживания. Однако добровольно мужчина решение суда не исполнил», — следует из сообщения. Сообщить информацию о мальчиках можно по телефонам: 8908924426 или 8(343) 378-13-19. Конфиденциальность любой информации и сведений гарантируется. В похищении детей Дениса Сухарева обвиняет его бывшая жена Алена Сухарева. По ее словам, все произошло в прошлом году в Краснодаре, куда женщина поехала с близнецами Макаром и Матвеем. Ее избили, а мальчиков, как она утверждает, затолкали в машину. С того момента Алена их не видела. Подробности семейной драмы — в материала URA.RU.