В Санкт-Петербурге начался мощный пожар на территории бывшего завода

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Произошел пожар на месте бывшего завода «Красный треугольник» (фото из архива) Фото:

В Санкт-Петербурге в Адмиралтейском районе начался мощный пожар на месте бывшего завода «Красный треугольник». Об этом сообщили в ГУ МЧС региона. Отмечается, что вызов поступил рано утром 14 августа.

«В 7:05 поступил вызов на набережную Обводного канала, дом 134А, корпус 12. Это территория „Красного треугольника“», — передает издание «Фонтанка.ру». На месте работают десять пожарных.

По одной из версий, возгорание произошло на автомойке. Информации по пострадавшим не поступало.

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В Санкт-Петербурге в Адмиралтейском районе начался мощный пожар на месте бывшего завода «Красный треугольник». Об этом сообщили в ГУ МЧС региона. Отмечается, что вызов поступил рано утром 14 августа. «В 7:05 поступил вызов на набережную Обводного канала, дом 134А, корпус 12. Это территория „Красного треугольника“», — передает издание «Фонтанка.ру». На месте работают десять пожарных. По одной из версий, возгорание произошло на автомойке. Информации по пострадавшим не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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