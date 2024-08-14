В Санкт-Петербурге начался мощный пожар на территории бывшего завода

Произошел пожар на месте бывшего завода «Красный треугольник» (фото из архива)
В Санкт-Петербурге в Адмиралтейском районе начался мощный пожар на месте бывшего завода «Красный треугольник». Об этом сообщили в ГУ МЧС региона. Отмечается, что вызов поступил рано утром 14 августа.
«В 7:05 поступил вызов на набережную Обводного канала, дом 134А, корпус 12. Это территория „Красного треугольника“», — передает издание «Фонтанка.ру». На месте работают десять пожарных.
По одной из версий, возгорание произошло на автомойке. Информации по пострадавшим не поступало.
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