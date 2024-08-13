Екатеринбуржца, грозившего изнасиловать активистку, проверят на полиграфе после пожара у «Меги»

После пожара в доме активистки Кольцовой в Екатеринбурге завели дело о поджоге

14 августа 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

В страшном пожаре у Елены погибла собака и все имущество Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудника Уральского лесотехнического университета Алексея Калимулина, угрожавшего убийством и изнасилованием экоактивистке Елене Кольцовой, проверят на детекторе лжи. После того, как у женщины сгорел дом, мужчину заподозрили в поджоге, объяснил URA.RU источник. «Мужчина задержан, 14 августа с ним запланировано проведение полиграфа. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ — „Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом“. По этой статье предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет», — сказал собеседник агентства. Серьезный пожар возле ТЦ «Мега» произошел ночью 13 августа. В садовом товариществе сгорели два дома, в которых проживали бывшие супруги, екатеринбургские общественники Владимир и Елена Кольцовы. Он — полковник МВД в отставке, защищает интересы силовиков, она является экологической активисткой и борется с уничтожением и загрязнением природы. Елена рассказала URA.RU, что за три недели до пожара ей поступали угрозы убийством и изнасилованием от Алексея Калимулина, с которым она познакомилась в соцсети и который хотел заниматься проектом «Кедры России». Активистка отметила, что у мужчины не хватает знаний, после чего посыпались оскорбления, а спустя время вспыхнул дом. Кольцовы предположили, что мог случиться поджог. Более подробно о пожаре и его предыстории, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудника Уральского лесотехнического университета Алексея Калимулина, угрожавшего убийством и изнасилованием экоактивистке Елене Кольцовой, проверят на детекторе лжи. После того, как у женщины сгорел дом, мужчину заподозрили в поджоге, объяснил URA.RU источник. «Мужчина задержан, 14 августа с ним запланировано проведение полиграфа. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ — „Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом“. По этой статье предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет», — сказал собеседник агентства. Серьезный пожар возле ТЦ «Мега» произошел ночью 13 августа. В садовом товариществе сгорели два дома, в которых проживали бывшие супруги, екатеринбургские общественники Владимир и Елена Кольцовы. Он — полковник МВД в отставке, защищает интересы силовиков, она является экологической активисткой и борется с уничтожением и загрязнением природы. Елена рассказала URA.RU, что за три недели до пожара ей поступали угрозы убийством и изнасилованием от Алексея Калимулина, с которым она познакомилась в соцсети и который хотел заниматься проектом «Кедры России». Активистка отметила, что у мужчины не хватает знаний, после чего посыпались оскорбления, а спустя время вспыхнул дом. Кольцовы предположили, что мог случиться поджог. Более подробно о пожаре и его предыстории, — в материале URA.RU.