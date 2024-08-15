Екатеринбург получил крупный подарок в честь Дня города. Фото

В зоопарке Екатеринбурга открылись обновленные летние вольеры для обезьян

16 августа 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Теперь обезьянки смогут ходить друг другу в гости с помощью обновленных проходов между вольерами Фото: Илья Московец © URA.RU В честь 301-летия Екатеринбург получил подарок — обновленные летние вольеры для обезьян в зоопарке. Теперь помещения стали больше на 25%, в них появились системы подведения питьевой воды и возможность для животных перемещаться между разными вольерами. «Зоопарку на следующий год уже исполняется 95 лет. Мы ожидаем проведения большого всероссийского мероприятия — все зоопарки нашей страны приедут к нам на большое мероприятие в сентябре следующего года. В этом году и зоопарк, и город получил прекрасный подарок — новый вольер для приматов. У нас одна из самых богатых коллекций приматов вообще для зоопарков нашей страны. В этом вольере уже предусмотрены все условия по стандарту содержания обезьян», — рассказал URA.RU мэр Алексей Орлов. Вольеры отремонтировали этим летом. Новые помещения стали просторнее, в них появились автопоилки с системой отчистки, полы с подогревом, также строители воспроизвели естественную среду обитания животных. Среди подарков городу в 2024 году также числятся обновленное здание культурного центра «Стрела», светомузыкальный фонтан в Академическом, сады, созданные в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» — теперь они останутся навсегда на берегу реки Ольховка. День города екатеринбуржцы отметят 17 августа, подробнее о предстоящем празднике — в афише URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В честь 301-летия Екатеринбург получил подарок — обновленные летние вольеры для обезьян в зоопарке. Теперь помещения стали больше на 25%, в них появились системы подведения питьевой воды и возможность для животных перемещаться между разными вольерами. «Зоопарку на следующий год уже исполняется 95 лет. Мы ожидаем проведения большого всероссийского мероприятия — все зоопарки нашей страны приедут к нам на большое мероприятие в сентябре следующего года. В этом году и зоопарк, и город получил прекрасный подарок — новый вольер для приматов. У нас одна из самых богатых коллекций приматов вообще для зоопарков нашей страны. В этом вольере уже предусмотрены все условия по стандарту содержания обезьян», — рассказал URA.RU мэр Алексей Орлов. Вольеры отремонтировали этим летом. Новые помещения стали просторнее, в них появились автопоилки с системой отчистки, полы с подогревом, также строители воспроизвели естественную среду обитания животных. Среди подарков городу в 2024 году также числятся обновленное здание культурного центра «Стрела», светомузыкальный фонтан в Академическом, сады, созданные в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» — теперь они останутся навсегда на берегу реки Ольховка. День города екатеринбуржцы отметят 17 августа, подробнее о предстоящем празднике — в афише URA.RU.