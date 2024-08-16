В российских гостиницах введут невозвратный тариф

В российских отелях планируется введение невозвратного тарифа наравне с возвратным. Инициатива, разработанная Минэкономразвития РФ, уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Предусматривается введение невозвратного бронирования. При нем отель удерживает уплаченную плату в случае отказа от брони или незаселения гостя», — говорится в тексте проекта.
Предложение невозвратного тарифа будет представлено потребителям до заключения договора как альтернатива возвратному бронированию. Это позволит гостям экономить на стоимости проживания при уверенности в поездке, или же выбирать возвратный тариф для возможности отмены без финансовых потерь.
Авторы инициативы подчеркивают, что нововведение способствует увеличению доступности проживания за счет более низких цен. А также позволяет отелям эффективнее планировать загрузку и минимизировать потери от отмен бронирований.
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