16 августа 2024

В российских гостиницах введут невозвратный тариф

© Служба новостей «URA.RU»
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В отели станет заселяться удобнее
В отели станет заселяться удобнее Фото:

В российских отелях планируется введение невозвратного тарифа наравне с возвратным. Инициатива, разработанная Минэкономразвития РФ, уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Предусматривается введение невозвратного бронирования. При нем отель удерживает уплаченную плату в случае отказа от брони или незаселения гостя», — говорится в тексте проекта.

Предложение невозвратного тарифа будет представлено потребителям до заключения договора как альтернатива возвратному бронированию. Это позволит гостям экономить на стоимости проживания при уверенности в поездке, или же выбирать возвратный тариф для возможности отмены без финансовых потерь.

Авторы инициативы подчеркивают, что нововведение способствует увеличению доступности проживания за счет более низких цен. А также позволяет отелям эффективнее планировать загрузку и минимизировать потери от отмен бронирований.

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В российских отелях планируется введение невозвратного тарифа наравне с возвратным. Инициатива, разработанная Минэкономразвития РФ, уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Предусматривается введение невозвратного бронирования. При нем отель удерживает уплаченную плату в случае отказа от брони или незаселения гостя», — говорится в тексте проекта. Предложение невозвратного тарифа будет представлено потребителям до заключения договора как альтернатива возвратному бронированию. Это позволит гостям экономить на стоимости проживания при уверенности в поездке, или же выбирать возвратный тариф для возможности отмены без финансовых потерь. Авторы инициативы подчеркивают, что нововведение способствует увеличению доступности проживания за счет более низких цен. А также позволяет отелям эффективнее планировать загрузку и минимизировать потери от отмен бронирований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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