The Telegraph: американцы перед визитом Трампа в Британию выдвинули требование на 67 тысяч долларов

Перед визитом президента США Дональда Трампа в Великобританию в сентябре 2025 года американская сторона настояла на замене оттенка красного на флагах США, что обошлось британским налогоплательщикам в 50 тысяч фунтов стерлингов (около 67 тысяч долларов). Об этом сообщил глава компании The Flag Consultancy Ник Фарли.
Флаги, украшавшие улицы от Букингемского дворца до Трафальгарской площади и окрестности Виндзорского замка, пришлось обновить из-за требований США. Красный цвет на их флаге более насыщенный, чем на флаге Соединенного Королевства. Американцы решили, что оттенок красного, который мы используем, <…> не подходит им. Они посчитали, что им хочется заменить его на вишневый оттенок, поэтому нам пришлось закупить новые флаги для визита», — заявил Фарли в интервью газете The Telegraph.
Всего было заказано 66 флагов ручной работы, каждый стоимостью около 800 фунтов (1 тысяча долларов). Фарли добавил, что флаги меняют каждые пять лет из-за выцветания, а перед визитами образцы согласовываются с посольствами, так как неверные цвета могут быть восприняты как оскорбление. Власти США не подтвердили необходимость замены.
Президент США Дональд Трамп находился с государственным визитом в Великобритании 17 и 18 сентября. Предыдущий визит Трампа в Соединенное Королевство состоялся в 2019 году, когда его принимала королева Елизавета II (1926–2022). В ходе нынешнего визита глава американского государства вместе с первой леди Меланьей Трамп преподнес королю Карлу III реплику меча, принадлежавшего известному военачальнику и бывшему президенту США Дуайту Эйзенхауэру. В свою очередь, королева Камилла получила в качестве подарка брошь, изготовленную из 18-каратного золота, украшенную бриллиантами и рубинами от ювелирного дома Tiffany & Co.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.