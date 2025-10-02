Со строителей мемориала «Курская битва» требуют 1,2 млрд рублей

Прокуратура Курской области требует взыскать с подрядчика строительства мемориального комплекса «Курская битва» 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Прокуратура настаивает, что при строительстве мемориального комплекса подрядчиком похищено не менее ?24 млн. Идут проверки: этот и другие материалы направлены в полицию для возбуждения уголовного дела. Прокуратура требует взыскать в пользу бюджета всю выплаченную сумму контрактов — ?1,2 млрд», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что ООО «УКС» было единственным поставщиком услуг при строительстве мемориального комплекса, а также школы в Большесолдатском районе. Компания получила контракты без проведения конкурентных процедур. По данным прокуратуры, стоимость контрактов и объемы работ были завышены, а сроки строительства нарушались. Региональное правительство выразило готовность содействовать расследованию и контролировать судебные разбирательства по этому делу.
По данным главы региона, указанные средства были выплачены компании ООО «УКС» по госконтрактам на строительство комплекса в поселке Поныри Курской области. Против руководителей компании уже возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от налогов. Кроме того, УФНС по городу Москве предъявило иск о признании подрядчика банкротом. Хинштейн заявил, что поддерживает позицию прокуратуры и намерен добиваться наказания всех виновных.
