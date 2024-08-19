Путин наградил энергетиков Курска, Белгорода, Брянска и Воронежа

19 августа 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Путин выразил благодарность девятерым энергетикам в филиалах ПАО «Россети Центр» Фото: Владимир Андреев © URA.RU За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, энергетики из Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областей получили государственные награды. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: Истомина Вячеслава Ивановича — первого заместителя директора — главного инженера филиала публичного акционерного общества „Россети Центр“ — „Курскэнерго“. Курская область», — говорится на сайте. Также награды получили старший мастер электросетей Белгородского филиала Клещев Алексей и инженер филиала в Брянской области Репич Александр. Владимир Путин также поблагодарил тракториста воронежского филиала «Россети Центр» Александра Букина, а также Александра Булатова — электромонтера по эксплуатации распределительных сетей. В том числе, награды получили начальник Белгородского филиала Владислав Егоров и электромонтер оперативно-выездной бригады Вячеслав Цуприков из Брянской области. Кроме того, президент удостоил грамот мастеров бригады Юрия Шевченко и Геннадия Щербакова из Курской и Воронежской областей соответственно. Ранее из-за массированных атак ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Системами ПВО было отражено в ночь на 14 августа 117 БПЛА над восемью регионами страны. На Курскую и Воронежскую область пришлось — 37 дронов, на Белгородскую — 17, Брянскую — 3. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, энергетики из Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областей получили государственные награды. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: Истомина Вячеслава Ивановича — первого заместителя директора — главного инженера филиала публичного акционерного общества „Россети Центр“ — „Курскэнерго“. Курская область», — говорится на сайте. Также награды получили старший мастер электросетей Белгородского филиала Клещев Алексей и инженер филиала в Брянской области Репич Александр. Владимир Путин также поблагодарил тракториста воронежского филиала «Россети Центр» Александра Букина, а также Александра Булатова — электромонтера по эксплуатации распределительных сетей. В том числе, награды получили начальник Белгородского филиала Владислав Егоров и электромонтер оперативно-выездной бригады Вячеслав Цуприков из Брянской области. Кроме того, президент удостоил грамот мастеров бригады Юрия Шевченко и Геннадия Щербакова из Курской и Воронежской областей соответственно. Ранее из-за массированных атак ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Системами ПВО было отражено в ночь на 14 августа 117 БПЛА над восемью регионами страны. На Курскую и Воронежскую область пришлось — 37 дронов, на Белгородскую — 17, Брянскую — 3.