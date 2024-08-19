Депутат Чаплин: пенсионеры с 2025 года получат новую выплату автоматически

20 августа 2024 в 05:34 Размер текста - 17 +

Пенсионеры и инвалиды с 2025 года будут автоматически получать 1,2 тысячи рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы с 2025 года начнут автоматически получать ежемесячную выплату в размере 1,2 тысячи рублей. Сейчас эту сумму получают люди, ухаживающие за ними. Деньги начисляются на основании заявления. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин от партии «Единая Россия». Новость по теме Выплаты без заявлений: что изменится для пенсионеров в 2026 году «С введением нового порядка с 2025 года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход», — пояснил Чаплин, передает РИА Новости. Депутат напомнил, что до 2025 года неработающие граждане, осуществляющие уход за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами I группы, имеют возможность оформлять ежемесячную компенсацию в размере 1200 рублей. Им нужно подавать заявление на оформление выплаты. С 2026 года Социальный фонд автоматически назначит надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям этих граждан. Предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером, не потребуется. Это станет возможным благодаря введению беззаявительного порядка назначения пенсий, который разрабатывается Минтрудом России. Социальный фонд России возьмет на себя все хлопоты по оформлению выплат по старости, а предпенсионеру за месяц до выхода на заслуженный отдых останется только сообщить банковские реквизиты для получения денег, пишет MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы с 2025 года начнут автоматически получать ежемесячную выплату в размере 1,2 тысячи рублей. Сейчас эту сумму получают люди, ухаживающие за ними. Деньги начисляются на основании заявления. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин от партии «Единая Россия». «С введением нового порядка с 2025 года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход», — пояснил Чаплин, передает РИА Новости. Депутат напомнил, что до 2025 года неработающие граждане, осуществляющие уход за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами I группы, имеют возможность оформлять ежемесячную компенсацию в размере 1200 рублей. Им нужно подавать заявление на оформление выплаты. С 2026 года Социальный фонд автоматически назначит надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям этих граждан. Предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером, не потребуется. Это станет возможным благодаря введению беззаявительного порядка назначения пенсий, который разрабатывается Минтрудом России. Социальный фонд России возьмет на себя все хлопоты по оформлению выплат по старости, а предпенсионеру за месяц до выхода на заслуженный отдых останется только сообщить банковские реквизиты для получения денег, пишет MK.RU.