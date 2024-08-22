В крупном районе Екатеринбурга два месяца звучит сирена, но слышат ее не все

В Железнодорожном районе Екатеринбурга постоянно звучит сирена
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Сирену екатеринбуржцы слышат в районе улиц Азина- Мамина-Сибиряка Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга на протяжении двух месяцев звучит сирена — утром, днем вечером. На это URA.RU пожаловался один из местных жителей.

«Звук сильно слышно в районе домов №№1-10 по Мамина-Сибиряка и на Азина, 26. Будто старая сирена из 30-40х годов. Регулярно звонит — утром, днем, вечером в течение 10 минут каждые 15 секунд. И так вот уже месяца два», — поделился собеседник.

При этом в администрации Железнодорожного района корреспонденту уточнили, что не включали городские сирены, ложных срабатываний также не было. «Возможно, речь идет о сиренах на предприятиях. Сейчас их обзваниваем, чтобы уточнить», — пояснили в префектуре.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга на протяжении двух месяцев звучит сирена — утром, днем вечером. На это URA.RU пожаловался один из местных жителей. «Звук сильно слышно в районе домов №№1-10 по Мамина-Сибиряка и на Азина, 26. Будто старая сирена из 30-40х годов. Регулярно звонит — утром, днем, вечером в течение 10 минут каждые 15 секунд. И так вот уже месяца два», — поделился собеседник. При этом в администрации Железнодорожного района корреспонденту уточнили, что не включали городские сирены, ложных срабатываний также не было. «Возможно, речь идет о сиренах на предприятиях. Сейчас их обзваниваем, чтобы уточнить», — пояснили в префектуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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