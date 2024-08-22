В крупном районе Екатеринбурга два месяца звучит сирена, но слышат ее не все

В Железнодорожном районе Екатеринбурга постоянно звучит сирена

22 августа 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Сирену екатеринбуржцы слышат в районе улиц Азина- Мамина-Сибиряка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Железнодорожном районе Екатеринбурга на протяжении двух месяцев звучит сирена — утром, днем вечером. На это URA.RU пожаловался один из местных жителей. «Звук сильно слышно в районе домов №№1-10 по Мамина-Сибиряка и на Азина, 26. Будто старая сирена из 30-40х годов. Регулярно звонит — утром, днем, вечером в течение 10 минут каждые 15 секунд. И так вот уже месяца два», — поделился собеседник. При этом в администрации Железнодорожного района корреспонденту уточнили, что не включали городские сирены, ложных срабатываний также не было. «Возможно, речь идет о сиренах на предприятиях. Сейчас их обзваниваем, чтобы уточнить», — пояснили в префектуре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Железнодорожном районе Екатеринбурга на протяжении двух месяцев звучит сирена — утром, днем вечером. На это URA.RU пожаловался один из местных жителей. «Звук сильно слышно в районе домов №№1-10 по Мамина-Сибиряка и на Азина, 26. Будто старая сирена из 30-40х годов. Регулярно звонит — утром, днем, вечером в течение 10 минут каждые 15 секунд. И так вот уже месяца два», — поделился собеседник. При этом в администрации Железнодорожного района корреспонденту уточнили, что не включали городские сирены, ложных срабатываний также не было. «Возможно, речь идет о сиренах на предприятиях. Сейчас их обзваниваем, чтобы уточнить», — пояснили в префектуре.