В крупном районе Екатеринбурга два месяца звучит сирена, но слышат ее не все

В Железнодорожном районе Екатеринбурга на протяжении двух месяцев звучит сирена — утром, днем вечером. На это URA.RU пожаловался один из местных жителей.
«Звук сильно слышно в районе домов №№1-10 по Мамина-Сибиряка и на Азина, 26. Будто старая сирена из 30-40х годов. Регулярно звонит — утром, днем, вечером в течение 10 минут каждые 15 секунд. И так вот уже месяца два», — поделился собеседник.
При этом в администрации Железнодорожного района корреспонденту уточнили, что не включали городские сирены, ложных срабатываний также не было. «Возможно, речь идет о сиренах на предприятиях. Сейчас их обзваниваем, чтобы уточнить», — пояснили в префектуре.
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