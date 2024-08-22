В лесах Свердловской области начали собирать бруснику, которую в народе называют «ягодой бессмертия». Об этом сообщила жительница Первоуральска в социальной сети «ВКонтакте».
«Сладкая брусничка уже поспела. Самое время для сбора», — написала пользователь Людмила Буздалова в сообществе «Уральский Яжегрибник» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по фото, женщина собрала целое ведро брусники, два ведра черники и немного малины. Нашла она эти ягоды в Первоуральском районе.
Брусника, известная как «ягода бессмертия» за свои лечебные свойства, собирается осенью. Она помогает снизить уровень вредного холестерина в крови, полезна для сердца и сосудов, обладает противоязвенными эффектами и способствует удалению токсинов и солей тяжелых металлов из организма.
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