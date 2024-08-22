22 августа 2024

В свердловских лесах начали собирать ягоду бессмертия. Фото

В Свердловской области поспела брусника
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, брусника, осенний лес, лесная ягода, природа, осень в лесу
Свердловчанка собрала целое ведро брусники (фото из архива) Фото:

В лесах Свердловской области начали собирать бруснику, которую в народе называют «ягодой бессмертия». Об этом сообщила жительница Первоуральска в социальной сети «ВКонтакте».

«Сладкая брусничка уже поспела. Самое время для сбора», — написала пользователь Людмила Буздалова в сообществе «Уральский Яжегрибник» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по фото, женщина собрала целое ведро брусники, два ведра черники и немного малины. Нашла она эти ягоды в Первоуральском районе.

Брусника, известная как «ягода бессмертия» за свои лечебные свойства, собирается осенью. Она помогает снизить уровень вредного холестерина в крови, полезна для сердца и сосудов, обладает противоязвенными эффектами и способствует удалению токсинов и солей тяжелых металлов из организма.

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В лесах Свердловской области начали собирать бруснику, которую в народе называют «ягодой бессмертия». Об этом сообщила жительница Первоуральска в социальной сети «ВКонтакте». «Сладкая брусничка уже поспела. Самое время для сбора», — написала пользователь Людмила Буздалова в сообществе «Уральский Яжегрибник» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, женщина собрала целое ведро брусники, два ведра черники и немного малины. Нашла она эти ягоды в Первоуральском районе. Брусника, известная как «ягода бессмертия» за свои лечебные свойства, собирается осенью. Она помогает снизить уровень вредного холестерина в крови, полезна для сердца и сосудов, обладает противоязвенными эффектами и способствует удалению токсинов и солей тяжелых металлов из организма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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