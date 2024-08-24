В Челябинской области мошенники начали «оформлять льготы» пенсионерам

В Челябинской области аферисты начали внедрять очередную схему мошенничества по телефону. Они звонят пенсионерам и предлагают им «оформить льготы» на оплату электроэнергии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«После подобного звонка житель Миасса лишился около 170 тысяч рублей. 66-летнему местному жителю поступил звонок на мобильный от незнакомки, которая заявила, что она «представитель энергокомпании», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Мошенница сообщила потерпевшему, что ему, как пенсионеру, якобы доступна льгота на оплату электроэнергии и предложила ее незамедлительно оформить. Доверившись, миассовец продиктовал по телефону свои паспортные данные.
Далее злоумышленники отправили на телефон пенсионера сообщение, содержащее предупреждение о мошенничествах от имени энергокомпании, и указан телефон, по которому следует обратиться. Напуганный пенсионер перезвонил. Далее с мужчиной связывались лжепредставители силовых структур. Следуя указаниям мошенников пожилой человек оформил несколько кредитов и перевел 170 тысяч рубле на счета аферистов.
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