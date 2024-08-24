24 августа 2024
23 августа 2024

В Челябинской области мошенники начали «оформлять льготы» пенсионерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, жулик, киберпреступность, обман, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, жульничество, хищение, пиратство
Схемы мошенников становятся все изобретательнее Фото:

В Челябинской области аферисты начали внедрять очередную схему мошенничества по телефону. Они звонят пенсионерам и предлагают им «оформить льготы» на оплату электроэнергии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«После подобного звонка житель Миасса лишился около 170 тысяч рублей. 66-летнему местному жителю поступил звонок на мобильный от незнакомки, которая заявила, что она «представитель энергокомпании», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Мошенница сообщила потерпевшему, что ему, как пенсионеру, якобы доступна льгота на оплату электроэнергии и предложила ее незамедлительно оформить. Доверившись, миассовец продиктовал по телефону свои паспортные данные.

Далее злоумышленники отправили на телефон пенсионера сообщение, содержащее предупреждение о мошенничествах от имени энергокомпании, и указан телефон, по которому следует обратиться. Напуганный пенсионер перезвонил. Далее с мужчиной связывались лжепредставители силовых структур. Следуя указаниям мошенников пожилой человек оформил несколько кредитов и перевел 170 тысяч рубле на счета аферистов.

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В Челябинской области аферисты начали внедрять очередную схему мошенничества по телефону. Они звонят пенсионерам и предлагают им «оформить льготы» на оплату электроэнергии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону. «После подобного звонка житель Миасса лишился около 170 тысяч рублей. 66-летнему местному жителю поступил звонок на мобильный от незнакомки, которая заявила, что она «представитель энергокомпании», — отмечают в пресс-службе ведомства. Мошенница сообщила потерпевшему, что ему, как пенсионеру, якобы доступна льгота на оплату электроэнергии и предложила ее незамедлительно оформить. Доверившись, миассовец продиктовал по телефону свои паспортные данные. Далее злоумышленники отправили на телефон пенсионера сообщение, содержащее предупреждение о мошенничествах от имени энергокомпании, и указан телефон, по которому следует обратиться. Напуганный пенсионер перезвонил. Далее с мужчиной связывались лжепредставители силовых структур. Следуя указаниям мошенников пожилой человек оформил несколько кредитов и перевел 170 тысяч рубле на счета аферистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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