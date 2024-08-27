РБК: в Челябинске продолжается обвал цен на новостройки

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Цены на квартиры в новостройках за месяц снизились на 0,7% до 134 тысяч рублей за квадрат
Цены на квартиры в новостройках за месяц снизились на 0,7% до 134 тысяч рублей за квадрат Фото:

В Челябинске в августе по сравнению с июлем 2024 года цены на новостройки снизились на 0,7 % до 134 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент рынок перестраивается под новые условия, сообщается на сайте РБК.

«В Челябинске в августе по сравнению с июлем 2024 года цены на новостройки снизились на 0,7 % до 134 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас рынок недвижимости меняется», — сообщается на канале РБК со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимости».

Как отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, на данный момент синхронного снижения цен у всех застройщиков в Челябинской области не ожидается. Важно понимать, что последние четыре года девелоперы продавали свои объекты со значительным опережением плановых сроков — например, за два года вместо прогнозных четырех. Поэтому сегодняшнее снижение продаж является для бизнеса безусловно неприятным, но далеко не для всех — фатальным.

Аналитик напомнил, что новые реалии, снижение продаж в новостройках, потребуют от застройщиков изменения бизнес-процессов и более аккуратной работы с ценообразованием и маркетингом. При этом такая ситуация не создаст предпосылок к неуправляемым «распродажам».

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В Челябинске в августе по сравнению с июлем 2024 года цены на новостройки снизились на 0,7 % до 134 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент рынок перестраивается под новые условия, сообщается на сайте РБК. «В Челябинске в августе по сравнению с июлем 2024 года цены на новостройки снизились на 0,7 % до 134 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас рынок недвижимости меняется», — сообщается на канале РБК со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимости». Как отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, на данный момент синхронного снижения цен у всех застройщиков в Челябинской области не ожидается. Важно понимать, что последние четыре года девелоперы продавали свои объекты со значительным опережением плановых сроков — например, за два года вместо прогнозных четырех. Поэтому сегодняшнее снижение продаж является для бизнеса безусловно неприятным, но далеко не для всех — фатальным. Аналитик напомнил, что новые реалии, снижение продаж в новостройках, потребуют от застройщиков изменения бизнес-процессов и более аккуратной работы с ценообразованием и маркетингом. При этом такая ситуация не создаст предпосылок к неуправляемым «распродажам».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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