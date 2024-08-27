РБК: в Челябинске продолжается обвал цен на новостройки

В Челябинске в августе по сравнению с июлем 2024 года цены на новостройки снизились на 0,7 % до 134 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент рынок перестраивается под новые условия, сообщается на сайте РБК.
«В Челябинске в августе по сравнению с июлем 2024 года цены на новостройки снизились на 0,7 % до 134 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас рынок недвижимости меняется», — сообщается на канале РБК со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимости».
Как отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, на данный момент синхронного снижения цен у всех застройщиков в Челябинской области не ожидается. Важно понимать, что последние четыре года девелоперы продавали свои объекты со значительным опережением плановых сроков — например, за два года вместо прогнозных четырех. Поэтому сегодняшнее снижение продаж является для бизнеса безусловно неприятным, но далеко не для всех — фатальным.
Аналитик напомнил, что новые реалии, снижение продаж в новостройках, потребуют от застройщиков изменения бизнес-процессов и более аккуратной работы с ценообразованием и маркетингом. При этом такая ситуация не создаст предпосылок к неуправляемым «распродажам».
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